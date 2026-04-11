Colectivos localizan más de 200 restos óseos en límites de Tláhuac con Chalco

Durante cuatro días de búsqueda en una zona lacustre de la alcaldía Tláhuac, en los límites con Chalco, colectivos de familiares de personas desaparecidas localizaron cerca de 220 restos óseos humanos.

Los hallazgos son resultado de la primera etapa de la llamada Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco, que se llevó a cabo del 7 al 10 de abril en las lagunas de La Habana, una zona limítrofe entre Chalco y las Lagunas de Xico, en Tláhuac.

En ese periodo, integrantes de los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, junto con familias independientes, reportaron el hallazgo de 219 restos óseos.

Foto: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

De acuerdo con el recuento diario, el martes se localizaron 49 restos; el miércoles, 29; el jueves, 51; y para el viernes, día del cierre de la primera jornada, se registró un incremento en el número de restos localizados, con 90.

En un posicionamiento conjunto, las familias expresaron su “indignación y profunda preocupación” por la magnitud del hallazgo, subrayaron que la zona debe ser considerada de alto interés forense.

Ante ello, exigieron que las labores de búsqueda continúen de manera exhaustiva en próximas jornadas.

Asimismo, demandaron que los procesos de análisis e identificación de los restos “se realicen con respeto, transparencia y en coordinación con las familias”.

Foto: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

Además, exigieron tener acceso permanente a la información sobre los avances periciales.

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, indicaron en el pronunciamiento, en el que también reiteraron su exigencia de una identificación pronta de los restos humanos localizados.

El hallazgo se suma a otros puntos de búsqueda en la zona oriente del Valle de México, donde colectivos han denunciado la posible existencia de áreas utilizadas para la inhumación clandestina.

*DRR*