Tráiler provoca choque múltiple en La Concordia; dos personas murieron

Un nuevo incidente vial se registró la mañana de este sábado en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde un tráiler provocó un choque múltiple que dejó un saldo de dos personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga impactó a dos automóviles particulares cuando circulaba sobre los carriles laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha.

El fuerte choque ocurrió en una zona de constante flujo vehicular y actividad laboral, lo que derivó en la muerte de dos trabajadores que se encontraban en el lugar.

En tanto, los conductores de los vehículos involucrados resultaron lesionados y fueron atendidos por servicios de emergencia.

Tras el percance, el operador del tráiler intentó darse a la fuga; sin embargo, fue detenido metros adelante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A la zona, arribaron los cuerpos de emergencia y peritos del servicio forense, para realizar el levantamiento de los cuerpos y realizar las maniobras necesarias para retirar los vehículos siniestrados.

Este hecho se suma a otros incidentes registrados en el puente de La Concordia, un punto identificado por vecinos y automovilistas como de alto riesgo, particularmente por el tránsito constante de vehículos pesados.