Metro operará con normalidad este fin de semana; sindicato retomará protestas y ausencias el lunes

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) informó que este sábado y domingo suspendió sus protestas, pero advirtió que continuarán el próximo lunes de regreso a clases.

Agregó que las acciones aumentarán en caso de que el Gobierno de la Ciudad de México no responda a sus demandas.

El SNTSTC informó que el saldo de las protestas del viernes, principalmente, que los trabajadores no acudieron a cumplir horas extra, fue de 759 vueltas de trenes no realizadas en la red del Metro.

Una vuelta significa que un tren no recorrió el circuito de una línea de terminal a terminal.

De ellas, 557 vueltas perdidas fue por falta de personal y 202 por falta de material para poderlos operar, indicó.

El SNTSTC advirtió que retomará protestas y ausencias el lunes, coincidiendo con el regreso a clases. Jónas López

Las 557 vueltas pérdidas por falta de personal se distribuyeron 99 en Línea 3; 79 en la B; 73 en la 6; 54 en la 9; 45 en la 7; 44 en la 4; 40 en la 2; 38 en la 1; 29 en la 5; 26 en la 12; 17 en la 8 y 13 en la A, de acuerdo con los datos del SNTSTC.

A pesar de que el sindicato suspendió sus acciones de protesta, los usuarios del Metro se quejaron, a través de redes sociales, de servicio lento en líneas como 3, 5, 7 y 8, como ocurre cotidianamente.

Usuarios del metro inconformes

“Ni en pinches sábado la Línea 7 dirección El Rosario puede ir bien?????? Me tiene hasta la v”, se publicó en la cuenta de X @damiannnmar96.

Las principales demandas del sindicato son aumento salarial y compactación en algunas categorías.

Los trabajadores del Metro piden realizar trabajos de modernización de Línea A, Línea 3, Línea 1 y Línea 2, “para mayores ahorros, más experiencia y capacidad”.

El funcionamiento del Cendi de Tláhuac, atención inmediata y respuestas formales, dando soluciones claras y en tiempos razonables que pongan fin a la situación que enfrenta de mantiene en rezago al STC.

Que los asuntos de índole laboral se resuelvan directamente ante las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo y no diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

“Resulta improcedente que los trabajadores deban deambular ante las diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de México para resolver temas internos”, señaló.

Que los subsidios destinados a diversos grupos sociales que utilizan el Metro, sean cubiertos íntegramente con presupuesto directo del Gobierno de la Ciudad de México"

“Es imperativo que estos costos no impacten las finanzas del STC", agregó.

Que el STC cuente con los recursos etiquetados para el mantenimiento preventivo y correctivo de trenes e instalaciones. Que el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México, sea entregado puntualmente al organismo”

“Evitando retrasos en las asignaciones que comprometen la operatividad y seguridad del servicio”, acotó.

El SNTSTC acusó que es la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezado por Juan Pablo de Botton, no autoriza ni dispersa los recursos.