Instalan carpa de circo frente a Palacio Nacional

Inició la instalación de una gran carpa de circo frente a Palacio Nacional, acompañada de escenarios y estructuras temáticas sobre la explanada del Zócalo capitalino.

Se trata de parte de las instalaciones y actividades lúdicas y recreativas que formarán parte del festival Zocalito de las Infancias 2026, con el que el gobierno capitalino planea celebrar el Día del Niño y la Niña.

Desde temprana hora, trabajadores colocaron una carpa del circo Hermanos Fuentes Gasca en la explanada del Zócalo, además de módulos y stands, entre ellos tres “burbujas interactivas” metálicas donde habrá actividades inmersivas vinculadas al Museo de Historia Natural.

En la Plaza de la Constitución también se montaron figuras gigantes de animales que formarán parte de las actividades dirigidas al público infantil.

31 Minutos gratis en el Zócalo CDMX. Especial

El festival convertirá el primer cuadro de la ciudad en un espacio recreativo, cultural y educativo para niñas y niños durante tres días consecutivos, del viernes 24 al domingo 26 de abril.

La entrada será gratuita y el horario de acceso será de las 10:00 a las 18:00 horas.

Entre las actividades anunciadas destacan laboratorios y juegos de ciencia interactiva, talleres culturales y artísticos, zonas deportivas y recreativas, funciones de lucha libre, exposiciones de museos al aire libre, tirolesa, dinámicas de aventura, globos aerostáticos y hasta una pista de patinaje con experiencias tecnológicas.

Como cierre de los festejos, el próximo 30 de abril se realizará un concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo capitalino, programado para las 19:00 horas.

El popular programa chileno, convertido en fenómeno entre varias generaciones en América Latina, será el acto principal con el que concluirán las celebraciones dedicadas a las infancias en la ciudad, adelantó hace unos días la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

*DRR*