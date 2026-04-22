Abogados del presunto feminicida de Edith impugnarán prisión preventiva

La defensa de Juan Jesús, quien fue vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe, anunció que interpondrán un amparo en contra de la prisión preventiva que también le fue dictada al hombre que trabajaba como vigilante en el edificio donde fue encontrado el cuerpo de la joven.

Los elementos que el juez de control tomó en cuenta para determinar la presunta responsabilidad de Juan Jesús fueron el resultado de la necropsia, la cartera de Edith Guadalupe que se encontró en el baño al que sólo tenían acceso los vigilantes, las manchas hemáticas en la caseta de vigilancia y el fenómeno de feminicidio que se vive en el país.

Sin embargo, el perito Salvador Martínez, parte del equipo de la defensa legal de Juan Jesús, señaló algunas inconsistencias que para ellos ponen en duda la investigación. Mencionó, por ejemplo, que la causa de muerte no fue ocasionada por un desarmador, sino que habría sido con un cuchillo.

El protocolo de necropsia nos habla que la herida mortal tenía un ángulo agudo y un ángulo romo, el único instrumento que ocasiona esta lesión son instrumentos que tienen un filo y un borde romo: los cuchillos”, explicó.

Argumentó también que encontraron inconsistencias en la hora de muerte, así como en la descripción de manchas de sangre en la caseta de vigilancia.

Reproducir Un perito contratado por los abogados de Juan Jesús afirmó que hay varias inconsistencias

Están considerando que fallece el 15 de abril aproximadamente a las 16:25 y 17:45 horas. Ella es localizada 38 horas después, entonces los fenómenos cadavéricos que describen en el protocolo de necropsia no guardan correspondencia con la fecha de muerte”, dijo.

“Y en segunda, controvertimos que es imposible que un perito en materia de criminalística de la fiscalía, 38 horas después de la muerte, encuentre manchas hemáticas rojas”, finalizó.

A esta audiencia solo se permitió la entrada de los abogados, no entraron los padres de Juan Jesús, quien permanecerá en el Reclusorio Norte; a la familia de Edith no se le vio llegar al juzgado.

*DRR*