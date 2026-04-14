Zócalo se convertirá en gran ludoteca por Día del Niño

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una nueva edición del festival “Zocalito de las Infancias”, que se llevará a cabo del 24 al 26 de abril con motivo del Día del Niño y la Niña.

Durante tres días, el primer cuadro de la ciudad se transformará en un espacio lúdico con cientos de actividades gratuitas, entre talleres, exposiciones, áreas deportivas, funciones de lucha libre, tirolesa y experiencias científicas interactivas.

El programa contempla ejes temáticos, como arte y cultura, ciencia e historia natural, cuidado del medio ambiente y vida saludable, con el objetivo de fomentar la creatividad y el aprendizaje entre niñas y niños.

Brugada destacó que se instalarán en la plaza de la Constitución pistas de patinaje “con tecnología especia que simula hielo”.

Además de dos globos aerostáticos, se contará con una instalación del Museo de Historia Natural, “que ofrecerá una experiencia inmersiva, con réplicas de osos polares, dinosaurios, pingüinos, ballenas y hasta de un tigre dientes de sable”, precisó.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Como cierre, el 30 de abril se presentará un espectáculo especial del programa chileno 31 Minutos a las 19:00 horas, también en el Zócalo capitalino.

Estamos muy contentos porque todo el mundo va a poder disfrutar de forma gratuita de este concierto. Es un cierre monumental para el Zocalito”, destacó la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen.

Detalló que los productores de 31 Minutos “están tirando la casa por la ventana. Están preparando un concierto muy especial para el Zócalo de la Ciudad de México”, afirmó.

De Iztapalapa para el mundo

La mandataria capitalina también se refirió al concierto del tenor italiano Andrea Bocelli, el próximo sábado en el Zócalo, que contará con la participación de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana.

El concierto iniciará a las 19:00 horas, será gratuito y contará con patrocinio privado, a cargo del Banco Plata, precisó.

“Miles de corazones van a latir con la gran voz de Andrea Bocelli. Además, se van a unir a este gran concierto Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana. Hay que recordar la importancia de la democratización de la cultura”.

Brugada destacó que el Zócalo se ha consolidado como un espacio abierto para grandes conciertos y actividades culturales gratuitas, lo que permite que la población acceda a este tipo de espectáculos.

Foto: Elizabeth Ruiz | Cuartoscuro

El Zócalo permanece como un espacio abierto y gratuito para la población. Esto garantiza que todas y todos tengan la oportunidad de escuchar, participar y vivir conciertos maravillosos, no solo quienes pueden pagar”, afirmó.

Para que todo mundo pueda disfrutar del concierto de Bocelli, que estará además acompañado por la Orquesta de Minería, se habilitarán accesos para personas con alguna discapacidad motriz.

El Zócalo permanece como un espacio abierto y gratuito para la población. Esto es muy importante porque nos garantiza que la población tiene la oportunidad de escuchar, participar y vivir conciertos maravillosos”, dijo.

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