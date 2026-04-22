Rechazan violencia registrada durante Zócalo Ciudadano

“Los conflictos de la ciudad se resuelven dialogando”, dijo el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, al rechazar los hechos violentos en los que derivó una manifestación de integrantes del Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento sin Techo y del Campamento Camarada Celestino.

Durante una jornada del programa Zócalo Ciudadano, que encabeza, como cada martes, la Jefa de Gobierno en la plancha de la Constitución, decenas de integrantes de ambas asociaciones derribaron las vallas metálicas que resguardaban los stands de atención ciudadana, por lo que se enfrentaron a golpes con personal de gobierno.

Con jaloneos, gritos y golpes, demandaban ser escuchados por las autoridades.

Foto: Especial

Muñoz Santini dijo que “se trató de un problema de comunicación, que no permitió en un primer momento, la entrada”, a los stands de atención ciudadana.

No estamos de acuerdo en que se haya presionado de la manera en que se hizo, durante la realización de la audiencia ciudadana. La ciudad resuelve sus problemas y sus retos dialogando, siempre de manera pacífica, respetando todas las formas de expresión; pero por supuesto, en todo momento, apelando al diálogo y al carácter pacífico”, dijo.

En una conferencia de prensa, encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien presentó este miércoles reformas en materia de vivienda en renta, el secretario narró que el acto violento del martes fue protagonizado por un colectivo que agrupa a algunas familias que han vivido en situación precaria y que solicitan apoyo.

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Sin embargo, aseguró que “tiene un diálogo muy amplio desde hace ya un buen tiempo. Desde hace algunos meses, se están construyendo soluciones”, remarcó.

Además, recordó que, tras los actos violentos, se agendó una reunión para el jueves.

Esa reunión estaba programada y se atenderá, la atenderemos institucionalmente, por lo mismo no vemos razón, no encontramos una motivación lógica. En la audiencia ciudadana, como ustedes saben, hay un espacio abierto, inédito, que nunca había existido, de atención a miles de ciudadanos, desde todas las secretarías, después de lo que ocurrió, se acordó que hubiera una mesa de trabajo”, agregó.

La jefa de Gobierno afirmó que en el Zócalo Ciudadano “no hay un secretario que se esconda. Están para atender”, por lo que consideró que “no fue necesaria la confrontación”.

*DRR*