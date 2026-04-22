Día del Niño podría dejar derrama de más de 3 mil 300 millones de pesos en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que las celebraciones por el Día del Niño generarán una derrama económica de 3 mil 323 millones de pesos en la capital. Se trata de un incremento de 10.1 por ciento respecto al 2025.

Familias celebran el Día del Niño en el Zócalo.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que esta cifra constituye un impulso significativo para el sector del comercio y servicios.

Por cada niño 2 mil pesos

Juguetes para niños de dos años

De acuerdo con las estimaciones, las familias mexicanas destinarán un gasto promedio de 2 mil pesos por niño, principalmente en la compra de juguetes, dispositivos electrónicos, ropa y calzado, así como en experiencias recreativas como salidas a restaurantes y centros de entretenimiento.

“El 30 de abril se consolida como una de las fechas de mayor dinamismo comercial en la Ciudad de México. Este año observamos una tendencia positiva en el consumo, reflejo tanto de la confianza de los consumidores como del esfuerzo de los comercios establecidos por ofrecer promociones atractivas”, expresó el líder empresarial.

Los giros comerciales que prevén un mayor crecimiento en sus ventas son jugueterías y tiendas departamentales, restaurantes y establecimientos de comida rápida, cines, parques de diversiones y centros de entretenimiento tiendas de electrónica y gadgets.

"La Canaco CDMX hace un llamado a la ciudadanía a realizar sus compras en el comercio formal, con el fin de garantizar la calidad de los productos y la seguridad en las transacciones, al tiempo que se fortalece la economía local”, indicó en un comunicado.

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