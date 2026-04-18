Aplazan siguiente audiencia del presunto feminicida de Edith Guadalupe

La defensa legal de Juan Jesús “N”, joven de 24 años acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, aseguró que su cliente podría estar siendo utilizado como “chivo expiatorio” dentro de la investigación, sostuvo que las pruebas presentadas hasta ahora por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina no serían contundentes.

No se sostienen, no son contundentes, desde mi particular punto de vista tenemos mucho para llevar una adecuada defensa”, afirmó Julián González, abogado del detenido.

Ello, tras la audiencia inicial llevada a cabo este sábado y en la que un juez de control concedió la duplicidad del término constitucional, a petición de la defensa, por lo que la audiencia continuará el próximo miércoles a las 10:00 horas, en los juzgados del Poder Judicial ubicados en Doctor Lavista, en la colonia Doctores.

La diligencia de este sábado se prolongó durante aproximadamente dos horas y media, inició alrededor de las 15:00 horas y concluyó cerca de las 17:30 horas.

Denuncian que Juan Jesús tienen golpes

Al término el abogado reveló que Juan Jesús “N” se encuentra con “temor, nervioso y con aparentes lesiones físicas”, por lo que solicitará una visita al Reclusorio Norte para entrevistarse con él “en mejores condiciones”.

Reproducir Video Edith Guadalupe a bordo de una motocicleta que la llevó a la cita

Lo vi nervioso, con miedo, tiene golpes en las costillas y en las manos”, afirmó.

Según relató, el joven negó haber cometido el crimen, aunque no pudo ampliar su versión debido a que no se encontraban en condiciones de privacidad.

Me dijo que no había cometido el delito, pero estaba limitado porque no estábamos totalmente solos en la sala”, comentó.

Cuestionado sobre si se trataría de un chivo expiatorio, el abogado respondió que “podría ser, tal vez”.

Video será prueba material

Respecto a un presunto video localizado en el teléfono del imputado, en el que se observaría a un habitante del inmueble ingresar a varias jóvenes al edificio, donde fue hallado el cuerpo de Edith Guadalupe, el defensor dijo que ese material no fue exhibido durante la audiencia y forma parte de la estrategia legal.

El joven, además, envió un mensaje a su familia, quien no ha podido verlo, quienes se encontraban a las afueras de los juzgados de Doctor Lavista.

Foto: Eduardo Jimenez

“Siento impotencia, porque mi hijo es inocente. Está golpeado, tiene miedo. Al igual que nosotros, a que le hagan algo allá adentro”, expresó Claudia, mamá del joven de 24 años de edad, vigilante del inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, donde el viernes fue encontrado el cuerpo de Edith.

Agregó la mujer que las pruebas que tiene el Ministerio Público en contra de su hijo “no son verdaderas”. Y coincidió con el abogado en aseverar que Juan Jesús es “un chivo expiatorio”.

Insistió en el llamado a que “se haga justicia para Edith, pero que también le hagan justicia a mi hijo, que es inocente. Nada más pido justicia para mi hijo, a él lo amenazaron”, afirmó.

Antes del arranque de la audiencia, los padres de Juan Jesús revelaron que el joven tenía tres meses trabajando como vigilante en el inmueble y que también habría sido contratado a través de Facebook.

Cuerpo de Guadalupe Edith tiene heridas

De acuerdo con declaraciones de los familiares, Edith acudió el miércoles a una entrevista de trabajo a ese sitio, último lugar en el que se supo ingresó con vida.

Afuera del Incifo, familiares de Edith esperan la entrega del cuerpo. José Antonio García

La joven habría acudido con la esperanza de obtener un empleo. Después de la denuncia de su desaparición y de una serie de bloqueos frente al inmueble, la madrugada del viernes la Fiscalía informó de la localización del cuerpo de la joven.

De acuerdo con la necropsia, Edith habría fallecido a causa de una herida producida por instrumento punzocortante en el pecho, la cual perforó uno de sus pulmones, provocándole una hemorragia interna.

La noche del viernes, Juan Jesús fue detenido en su lugar de trabajo, trasladado al Reclusorio Norte, donde deberá permanecer hasta el miércoles 22 de abril, cuando se retome la audiencia inicial y el juzgador responsable determine su situación jurídica.

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