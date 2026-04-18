Rehabilitan fachadas de edificios sobre calzada de Tlalpan

El gobierno de la Ciudad de México rehabilita fachadas de edificios en mal estado en la calzada San Antonio Abad, en donde se construye la calzada elevada y también en calzada de Tlalpan, donde se instaló la ciclovía Gran Tenochtitlán, como se observó en un recorrido.

Las fachadas son resanadas y pintadas, en algunas se colocó un corazón multicolor, las imágenes que caracterizan al actual gobierno capitalino y la leyenda “Gobierno de la Ciudad de México”.

Foto: Jonás López | Excélsior

Actualmente, en un inmueble que se ubica en la esquina de calzada San Antonio Abad y el Eje 2 Sur ya casi está terminada la nueva fachada pintada de blanco, vivos rosas y con los símbolos gubernamentales multicolores.

Además, en la zona hay otros dos edificios los cuales están en proceso de rehabilitación, en donde se les realiza la aplicación de pasta para resanar muros y proseguir con el pintado.

Trabajadores consultados que están interviniendo estos inmuebles, indicaron que, aparentemente, solo se intervendrán edificios ubicado sobre la vialidad o que se observen desde ella.

Foto: Jonás López | Excélsior

*DRR*