Calor golpea a CDMX con intensidad; algunas zonas superan 30 grados

La Ciudad de México superó los 30 grados en varias zonas. La máxima temperatura de este sábado fue de 31.3 grados Celsius en la zona de la Escuela Nacional Preparatoria 3, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Otras zonas de la capital superaron los 30 grados, lo que muestra el calor que se sintió este sábado.

En la UAM Xochimilco fueron 31.1 grados; en el CCH Oriente, en Iztapalapa 30.9; en Martín Carrera, en Gustavo A. Madero y en la Escuela Nacional Preparatoria 2, en Iztacalco, 30.6 grados.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

En la Escuela Nacional Preparatoria 6 en Coyoacán y en Ecoguardas Ajusco, Tlalpan, fueron 30.5 grados.

En la Merced, Venustiano Carranza, fueron 30.4; Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa, 30.3, en la Agrícola Oriental, Iztacalco, 30.1 y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en Venustiano Carranza, 30.

Hasta este sábado, la temperatura más alta se había registrado el 18 de febrero, cuando fue la primera ocasión en 2026 en que la temperatura máxima en la Ciudad de México superó los 30 grados.

Ese día, el registro de la SGIRPC indicó que en la estación ubicada en el CCH Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, se alcanzaron 30.4 grados Celsius.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

La SGIRPC recomendó a los capitalinos que durante la época de calor usen bloqueador solar, se hidraten constantemente, no realicen actividades intensas bajo los rayos solares, vestir ropa de colores claros, usar gafas, sombrero o sombrilla.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen fácilmente, lavar frutas y verduras, lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos, así como después de ir al baño, además ante cualquier malestar acudir al médico y no automedicarse.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indican que para este domingo y lunes las temperaturas máximas rondarán los 26 grados.

*DRR*