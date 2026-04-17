Brugada exige esclarecer supuesta corrupción en caso de Edith Guadalupe

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exigió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina esclarecer los señalamientos de presuntos actos de corrupción y posibles negligencias cometidos por servidores públicos en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, cuyo cuerpo fue localizado este viernes en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

Solicito, respetuosamente, a la Fiscalía investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias los señalamientos de irregularidades por la familia de Edith. Actos que pueden ser de corrupción o de negligencia de algún servidor público encargado de investigar este doloroso feminicidio”, afirmó Brugada.

La familia de Edith Guadalupe aseguró que, al acudir a denunciar la desaparición de la joven, funcionarios de la fiscalía capitalina les solicitaron dinero para avanzar en las diligencias.

Brugada Molina enfatizó que, de comprobarse responsabilidades, “deberá actuarse con firmeza”.

“En caso de acreditarse alguna irregularidad, las personas responsables deben ser sancionadas con todo el peso de la ley”, sostuvo durante un posicionamiento público tras presentar el Pabellón Turístico de la Ciudad de México, en el Tianguis Turístico que se llevará a cabo en Acapulco, del 25 al 30 de abril.

Brugada se solidariza con familia

La mandataria capitalina pidió que el caso se atienda con perspectiva de género y sin encubrimientos.

“Pido a la Fiscalía actuar de acuerdo con los protocolos de investigación del delito de feminicidio, con toda la perspectiva de género, con rigor institucional, con sensibilidad y con plena coordinación entre las autoridades para esclarecer los hechos, detener a los responsables y garantizar justicia”, declaró.

Al tiempo que condenó el crimen, Brugada reiteró su solidaridad con los familiares de la joven.

Con profunda indignación condenamos enérgicamente el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés. Compartimos el dolor inmenso de sus familiares, amigos y seres queridos; a ellas y a ellos les expresamos nuestra más sincera solidaridad”, expresó.

Falsa entrevista de trabajo

De acuerdo con familiares de Edith, la joven acudió el pasado 15 de abril a un edificio ubicado en el número 813 de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, para una supuesta oferta de trabajo. Ese fue el último momento que se supo de su paradero.

La madre de la víctima denunció públicamente que acudió a la fiscalía capitalina para reportar su desaparición, hasta proporcionó la dirección exacta del inmueble, pero presuntamente les pidieron dinero para realizar la búsqueda.

Magdalena, tía de la joven, aseguró que fueron familiares y amigos quienes siguieron las pistas hasta ubicar el lugar, donde la mañana de este viernes fue localizado el cuerpo de la joven.

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