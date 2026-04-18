Promoverán la adopción selectiva de perros en Campo Marte

Durante el próximo PETFEST 2026 se promoverá la adopción selectiva, una iniciativa inédita en el país que transforma la manera tradicional de adoptar animales de compañía, al priorizar la afinidad natural entre perros y personas.

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro participará en el PETFEST 2026, se informó en un comunicado.

Este ejercicio se llevará a cabo el sábado 23 de mayo a las 19:30 horas en Campo Marte.

A diferencia de los esquemas convencionales, en esta dinámica 20 perros rescatados en el Metro interactuarán en un entorno controlado con 30 personas previamente evaluadas como posibles adoptantes.

La activación contempla actividades orientadas a fortalecer este proceso, como sesiones de convivencia guiada Foto: Especial

“Durante la sesión, los animales podrán desplazarse libremente y acercarse a quienes generen mayor conexión, favoreciendo una elección basada en la afinidad emocional”, se explicó.

La activación contempla actividades orientadas a fortalecer este proceso, como sesiones de convivencia guiada, espacios de interacción emocional, integración entre los animales y sus posibles tutores, así como seguimiento posterior a la adopción para garantizar el bienestar de cada caso, se agregó.

El CTC tendrá a su cargo el proceso de valoración y selección de participantes, asegurando que cada adopción se realice bajo criterios de responsabilidad, compromiso y condiciones adecuadas para el desarrollo de los animales en un entorno familiar seguro”, se indicó.

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