Colocan mantas provisionales para identificar estaciones del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro colocó mantas provisionales en andenes y accesos para identificar las estaciones de la Línea 2 del Metro que están en trabajos de rehabilitación.

Las mantas se colocaron luego de que se desinstalaron los nombres de las estaciones como parte de la rehabilitación.

Sin embargo, en las últimas semanas los usuarios del Metro se quejaron de que no se podían identificar las estaciones, lo que causaba confusión.

Foto: Jonás López | Excélsior

El STC informó que se trata de mantas de identificación provisionales.

En un recorrido se observó que existen mantas en estaciones como General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Chabacano, Zócalo, entre otras.

Usuarios consultados lamentaron que a pesar de las mantas, las obras de rehabilitación y los cierres de accesos y tramos de corredores causan molestias y confusión.

No hay señalamientos, no hay policías, no hay quién te diga por dónde irte, yo que vengo de Izcalli no se por dónde”, lamentó María del Carmen Hernández Carbajal, una usuaria del Metro Chabacano.

Foto: Jonás López | Excélsior

*DRR*