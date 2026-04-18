Vigilante enfrentará audiencia por feminicidio de Edith Guadalupe

La audiencia inicial de Juan Antonio “N”, vigilante de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, acusado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, fue programada para este sábado en los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores.

Juan “N”, de 24 años de edad , fue detenido anoche y trasladado al Reclusorio Norte.

El sujeto es señalado como probable autor material del crimen contra la joven de 21 años y estudiante de la licenciatura de Turismo, quien. fue localizada sin vida la mañana del viernes, oculta bajo un montículo de arena en el sótano del inmueble marcado con el número 826 de avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, lugar al que acudió presuntamente con la esperanza de conseguir empleo.

La diligencia judicial está agendada para las 15:00 horas en la sala 007 de los juzgados de Doctor Lavista, a cargo del juez Óscar García Bravo, donde se llevará a cabo el cumplimiento de la orden de aprehensión girada por este delito.

De acuerdo con las primeras investigaciones y pruebas periciales, el feminicidio habría ocurrido tras un altercado en la caseta de vigilancia del inmueble.

En ese sitio, elementos de Investigación de la Fiscalía capitalina encontraron manchas de sangre, indicio que forma parte de la carpeta de investigación.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la necropsia practicada a la víctima reveló que murió a causa de una herida producida por instrumento punzocortante en el pecho, la cual perforó uno de sus pulmones, provocándole una hemorragia interna.

El miércoles por la tarde Edith salió de su domicilio en Iztapalapa. De acuerdo con la investigación la joven abordó una motocicleta de servicio privado para trasladarse al inmueble de avenida Revolución.

Sus familiares reportaron su desaparición esa misma noche.

Sin embargo, fue hasta el jueves por la tarde cuando personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina ingresó al edificio e inició las investigaciones que culminaron con el hallazgo del cuerpo el viernes.

Por este caso, un elemento de la Policía de Investigación fue separado del cargo y es investigado, mientras que otros dos funcionarios de la Fiscalía también son indagados por presuntamente solicitar dinero a los familiares de la víctima para acelerar las diligencias.