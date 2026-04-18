Caso Edith Guadalupe: “Es un chivo expiatorio”, afirman padres de Juan “N”

Los padres de Juan Antonio “N” advirtieron que su hijo es “un chivo” expiatorio, tras ser acusado del feminicidio de Edith Guadalupe. Aseguraron que su hijo cuenta con un video que muestra cómo un inquilino del edificio, ubicado en Avenida Revolución 829, “metía mujeres jóvenes a su departamento”, a las cuales, presuntamente contactaba a través de redes sociales.

Al llegar a los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, acompañados de su abogado, Julián Ortega, los padres de Juan Antonio “N” aseguraron que dicha grabación está en el celular del joven, quien se desempeñaba como vigilante del inmueble donde fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe, de 21 años de edad, en el sótano del inmueble.

De ese video se agarraron los de la fiscalía para tratar de inculpar a mi hijo, pero él es inocente, yo sé que es inocente”, afirmó la padre del joven.

Asimismo, la madre de Juan Antonio exigió que el caso se lleve “conforme a derecho”, demandó justicia tanto para su hijo como para Edith.

Un video de vigilancia captó a Edith al entrar al edificio donde fue hallada muerta. Especial

Denuncian que detenido fue golpeado

A decir del padre de Juan Antonio, “en el video hay una persona mayor, de entre 50 y 60 años que metía muchachillas de entre 20 y 25 años, se ve en el video cómo suben en el elevador, le da un beso en el cachete y la toquetea (a una de ellas) por la parte de atrás”.

Afirmó que no ha podido ver a su hijo, también dijo que se enteraron de la detención por un familiar.

Antes de entrar a la audiencia inicial, programada para las 15:00 horas de este sábado, el abogado adelantó que solicitarán la duplicidad del término constitucional, para la presentación de pruebas

Seguimiento al caso del feminicidio de Edith Guadalupe, joven asesinada al interior de la Torre Murano, ubicada en Av. Revolución 829. Foto: Eduardo Jiménez

Reveló que el joven “tiene signos de que fue golpeado” y afirmó que, de comprobarse, se solicitará se aplique “un protocolo de torturado”.

Señaló que no se tiene información de la supuesta empresa que operaba en ese edificio, la cual supuestamente contrataba mujeres para diversos servicios.

En la carpeta solo se asienta el nombre del apoderado legal. Sin embargo esa información no la puedo revelar por ser información delicada”, detalló.

Juan Antonio tenía tres meses trabajando como vigilante del inmueble donde fue encontrado el cuerpo de Edith, también fue contratado a través de Facebook, afirmaron los padres del joven.

Insistieron en que “pudo haber sido amenazado”, para aceptar que cometió el feminicidio de la joven.

Exigimos justicia, tanto para Guadalupe como para mí hijo, que salga todo a la luz, porque él no fue, cómo va a cometer un delito así y regresar, es ilógico”, afirmó la madre de Juan Antonio.

Primeros indicios de la investigación

Al dar a conocer la detención, la noche del viernes, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, aseguró que el joven habría tenido un altercado con Edith, lo que derivó en la agresión.

Afirmó que había manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde habrían ocurrido los hechos.

La joven acudió el miércoles a una entrevista de trabajo desde la noche de ese día, sus familiares dieron a conocer su desaparición.

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