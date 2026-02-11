Explota la furia contra Jim Ratcliffe: dueño del Manchester United desata tormenta por decir que Reino Unido fue “colonizado”

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, enfrenta una ola de críticas tras afirmar que el Reino Unido ha sido “colonizado por inmigrantes”, declaración que detonó llamados a su cancelación en redes sociales y nuevas tensiones con sectores de la afición.

Ratcliffe, de 73 años y residente en Mónaco desde 2020, hizo los comentarios en una entrevista con Sky, donde abordó la economía británica y la política migratoria.

No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y una enorme cantidad de inmigrantes”, sostuvo el propietario de los Red Devils.

El Reino Unido ha sido colonizado. Está costando (migración demasiado dinero”

Las frases circularon rápidamente en plataformas digitales bajo etiquetas como “Cancel Ratcliffe” y “Not My Owner”, mientras usuarios y grupos de seguidores cuestionaron tanto el tono como el contenido de sus palabras.

La Oficina Nacional de Estadísticas estima que la población británica alcanzó 69,5 millones en noviembre de 2025, frente a 67,1 millones en 2020. La migración neta a largo plazo entre 2024 y 2025 fue de 204.000 personas. En diciembre de 2025, 1,68 millones de personas solicitaban prestaciones por desempleo, según un informe de la Cámara de los Comunes.

El pasado 7 de febrero aficionados del Manchester United se quejaron de los actuales dueños del equipo. REUTERS

Ratcliffe también reveló que se reunió recientemente con Nigel Farage, líder de Reform UK.

“Creo que Nigel es un hombre inteligente y con buenas intenciones”

El empresario comparó la situación política con su gestión en el United.

“He sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios”

Desde que INEOS adquirió una participación minoritaria en febrero de 2024, el club ha implementado una reestructuración profunda que incluyó 450 despidos y ajustes en la estructura ejecutiva. Ratcliffe ha defendido las medidas al afirmar que el club habría enfrentado serios problemas financieros sin recortes.

Las declaraciones sobre inmigración provocaron reacción inmediata del Club de Partidarios Musulmanes del Manchester United, que expresó estar “profundamente preocupado” por un lenguaje que, según su comunicado, refleja narrativas de extrema derecha.

Esa retórica tiene consecuencias en el mundo real… legitima los prejuicios y profundiza la división”

Política lo critica.

La diputada laborista Stella Creasy también criticó a Ratcliffe en la red social X al señalar que no reconoce la contribución de los inmigrantes al país y al propio equipo.

En contraste, algunos usuarios defendieron al empresario y argumentaron que sus palabras apuntan a riesgos de seguridad y presión sobre servicios públicos.

El Manchester United no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios por parte de varios medios británicos. La controversia se suma a protestas recientes por el aumento de precios de entradas y a un periodo de transición deportiva con múltiples cambios en el banquillo.

Mientras el club busca estabilidad en la cancha, su propietario enfrenta un escrutinio creciente fuera de ella.