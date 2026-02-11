Continúan operativos en Tlatelolco para regresar tranquilidad a vecinos

“Seguimos realizando los operativos en las tres unidades de Tlatelolco, en lo que va del año hemos realizados 12 recorridos para persuadir a gente en situación de calle a retirarse y acudir a los centros de atención, esta labor no es fácil, ya que nos enfrentamos a personas violentas o incluso delincuentes que están armados”, informó Martín Pérez Montañez, responsable de Atención a Poblaciones Prioritarias de la alcaldía Cuauhtémoc.

Pese a esa situación, añadió que siguen las acciones en favor de los vecinos de estas unidades, los operativos no se han detenido y se realizan en diferentes fechas y horarios para evitar se filtre la información.

En este recién operativo participaron, el director de Desarrollo Humano, Joaquín Meléndez; la Subdirectora de Atención a Poblaciones Prioritarias, Alejandra Robles; el director de Limpia y Subdirector Territorial Romeo Pérez y los concejales César Ramírez y Rosalía Villasana, quienes a pie recorrieron cada espacio de las unidades de Tlatelolco.

Foto: Jesús Monje | Excélsior

“Son muchas las llamadas y exigencia de los vecinos de Tlatelolco para realizar estos operativos; sin embargo, al llevarlos a cabo, solo participamos las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, un medio de comunicación y una vecina, quien es la que siempre acompaña los recorridos, lo cual quiere decir que quienes se quejan y exigen seguridad, no les gusta o no quieren acudir a los recorridos”.

El funcionario añadió que durante el operativo, al entrar a la Segunda Sección desalojaron a varias personas en situación de calle; primero fue una pareja, que aceptó salir del lugar, pero antes las autoridades dieron atención a la joven mujer, a la que le realizaron una revisión médica.

A unos pasos de ahí, se localizó a otra pareja, el hombre de aproximadamente 30 años comenzó a lanzar insulto a las autoridades de la alcaldía y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes, al intentar someterlo, se echó a correr y comenzó a lanzar piedras a las personas, también se procedió con la revisión de sus pertenecías y encontraron navajas, una sustancia que al parecer era cocaína, un celular y varios objetos personales.

Foto: Jesús Monje | Excélsior

Las autoridades comentaron que los operativos se realizan en varios horarios, a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, sin dar previo aviso de los días, para evitar que algunos infiltrados en las redes sociales de Tlatelolco avisen a los invasores.

Finalmente, Martín Pérez Montañez, responsable de Atención a Poblaciones Prioritarias, dijo que en la actualidad la mayoría de los tlatelolcas lo conocen y confían en su trabajo, así que con estos operativos le la tranquilidad a los vecinos, los despliegues seguirán durante el año, ya que así lo ha establecido la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

*DRR*