Con exposiciones, buscan despertar en niñas interés por la exploración espacial

En el marco del Día internacional de la Niña y Mujer en la Ciencia, el Papalote Museo del Niño inauguró este miércoles la nueva experiencia visual “Ojos en el Universo”, que, sumado a la exposición temporal “Estación Espacial del Papalote”, se alinean al enfoque de disciplinas STEM que buscan despertar el interés por las ciencias en las niñas mexicanas.

La nueva exhibición incluye una docena de fotografías de los telescopios espaciales James Webb, Hubble y la misión Gaia que fueron curadas por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Esta experiencia ofrece un recorrido por galaxias antiguas y el nacimiento de estrellas a millones de años luz de distancia.

Acercar a las niñas y a los niños de México a este tipo de exposiciones de talla mundial es importantísimo”, dijo en entrevista la directora general de Papalote Museo del Niño, Alejandra Cervantes Mascareño.

Exhibicion fotografica de imagenes tomadas con el telescopio espacial hubble en Papalote Museo del Niño. Elizabeth Velazquez / Excélsior

No solamente los inspira y los acerca a temas de ciencia, sino que los empodera a sentirse cerca de lo que están viendo niños de otras partes del mundo”, agregó.

Potencial de niñas en exploración espacial

La directora comentó que está en el interés del Museo convertirse en plataforma para visibilizar el potencial de las niñas mexicanas en la exploración espacial y la investigación. Lo anterior, por medio de las disciplinas STEM –acrónimo anglosajón para las ramas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas–.

La exhibición se suma a la exposición temporal Estación Espacial Papalote que educa a niñas y niños con ayuda de la voz e imagen de Katya Echazarreta, la primera mexicana en llegar al espacio.

Es una exposición que justamente habla de las habilidades STEM y del rol femenino y lo poderoso que puede ser la llegada al espacio de la primera mexicana”, dijo Cervantes.

La directora no descartó que la nueva exhibición de fotos del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York pueda ser la primera de muchas más muestras internacionales para niñas y niños mexicanos.

