Manchester United a un triunfo de la quinta victoria consecutiva y fan cumplirá promesa histórica

El Manchester United está a un solo triunfo de provocar que uno de sus aficionados más fieles, Frank Ilett, cumpla una promesa que ya se volvió viral. Desde el 5 de octubre de 2024, el seguidor de los Red Devils juró no volver a cortarse el cabello hasta que su equipo lograra cinco victorias consecutivas.

La racha está más viva que nunca. Con el triunfo 2-0 ante el Tottenham en la Premier League, el United llegó a cuatro victorias al hilo, quedando a un paso de cumplir el reto que mantiene en vilo a Ilett y a miles de seguidores en redes sociales.

El United, encendido en sus últimos partidos

Antes de imponerse a los Spurs, el conjunto de Manchester sumó triunfos clave:

3-2 ante Fulham

3-2 frente al Arsenal

2-0 contra el Manchester City

Con esto el Manchester United ha superado al Tottenham, al Fulham (3-2), al Arsenal (3-2) y al Manchester City (2-0), un récord que no lograban desde 2024.

Un fan que se volvió tendencia

Frank Ilett, conocido en redes como ‘The United Strand’, ha documentado todo el proceso: desde el crecimiento de su cabello hasta el conteo exacto de días sin pasar por la barbería. Sus publicaciones se han viralizado entre la afición, convirtiendo su promesa en un símbolo del buen momento que atraviesa el club.

El destino del peculiar reto se definirá el 10 de febrero, cuando el Manchester United visite al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres, en actividad de la Premier League. Una victoria significaría la quinta consecutiva… y el final de una promesa que lleva más de un año creciendo, literalmente.