A prisión Gaby 'N', conductora que arrastró y mató a motociclista en Iztapalapa

Un Juez de Control le impuso la prisión preventiva justificada a Gaby "N", quien es acusada de homicidio calificado tras presuntamente atropellar al motociclista, Roberto Hernández, en calles de la alcaldía Iztapalapa, el 3 de enero pasado, cuyo cuerpo arrastró por varios metros y hecho que fue captado en video.

En audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal la detención de la mujer quien fue arrestada en cumplimiento de una orden de aprehensión en en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, el lunes pasado.

El Ministerio Público le formuló la imputación correspondiente, mientras que la defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas por lo que será hasta el próximo lunes se defina su situación jurídica.

Madre y pareja de motociclista asesinado pide justicia

A su salida de los juzgados de Doctor Lavista, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Odilia, madre de la víctima, pidió entre lágrimas justicia para su hijo quien tenía 52 años y era repartidor de una empresa.

Tras la detención de la automovilista que privó de la vida al motociclista, la pareja del difunto, Wendy Leyva también pidió justicia.

Tengo mucha impotencia, tengo mucha ira, pero me siento tranquila, me siento tranquila de que ya la detuvieron", dijo la mujer al ser entrevistada luego de asistir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México después de la aprehensión de la mujer que ocurrió ayer por la noche en Oaxaca.

Al ser cuestionada sobre que le dirá a la imputada, Gaby "N" cuando la tenga de frente, la entrevistada refirió que "para empezar que qué poca madre, qué poca madre porque eso no se hace y por qué no se detuvo, porque si su carrera es humanitaria, si se supone que ella siendo enfermera debió de haberse detenido".

Además, la mujer mandó un mensaje a las autoridades: "que no mantengan nada oculto, que nos sigan informando todo y que, o sea, todo vaya conforme a la ley, como se dicta, como se supone que debe de ser. Nada, nada de que oculto, nada que escondo, nada de que te sigo tapando, o sea, no, ya, como son las cosas, como es y es culpable y que pague".

Arrastró y mató a Roberto Hernández

La Fiscalía informó que el 3 de enero pasado la víctima circulaba en una motocicleta, cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró al motociclista, lo que provocó su fallecimiento.

