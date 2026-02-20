Cuaresma dejará ventas por más de 2 mil mdp en CDMX: Canaco

La temporada de Cuaresma 2026 traerá consigo un repunte significativo en la economía de la Ciudad de México, donde se espera una derrama económica superior a los 2 mil 233 millones de pesos, impulsada por el consumo de pescados, mariscos y servicios relacionados.

El impacto alcanzará a dos mil 354 unidades económicas en la capital del país, según proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

El 73.02 por ciento de esas unidades corresponde a restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos, mientras que el 26.98 por ciento restante se dedica al comercio al por menor de productos frescos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ventas por Cuaresma en CDMX. Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

En ese contexto, los mercados públicos, pescaderías y restaurantes especializados en productos del mar serán los principales beneficiados, explicó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial.

Estamos hablando de una derrama superior a los 2 mil 233 millones de pesos, que beneficia directamente a restaurantes, pescaderías y comercios dedicados a la venta de productos del mar”, señaló.

Cuaresma, temporada relevante para el comercio

Gutiérrez Camposeco refirió que durante Semana Santa y Pascua, el consumo se concentra principalmente en mercados tradicionales y establecimientos de barrio, y destacó que productos como el camarón encabezan la demanda, con un precio promedio estimado de 310 pesos por kilo.

La Cuaresma es una de las temporadas más relevantes para el comercio establecido en nuestra ciudad. Hay un dinamismo importante en mercados públicos y restaurantes familiares”, afirmó.

Ventas por Cuaresma en CDMX. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

Asimismo, el dirigente empresarial hizo un llamado a privilegiar el consumo en negocios formales.

Invitamos a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y contribuir al fortalecimiento de la economía local”, subrayó.

En un comunicado, la CANACO-CDMX se dijo confiada en que la tradición gastronómica de la temporada se traduzca en un respiro para miles de negocios que dependen de este periodo para equilibrar sus cuentas.

*mvg*