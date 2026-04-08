Reportan flamazo en Metro Salto del Agua, CDMX ¡Usuarios corren!

La tarde de este miércoles 8 de abril se registró un presunto flamazo en la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

En imágenes que circulan en rede sociales se puede observar cómo varias usuarias acompañadas de un uniformado corren para resguardarse del presunto flamazo.

Humo

En tanto en otras imágenes compartidas en redes se observa un vagón con humo y otros usuarios observando curiosos de dónde viene este.

Tras el presunto flamazo, elementos de emergencia acudieron al Metro de la Ciudad de México, sin embargo, hasta el momento no se sabe si hay personas lesionadas por este hecho.

Hasta ahora el STC solo ha dado a conocer en sus redes sociales que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, después de realizar el retiro de un tren para revisión. La Línea 1 fue reinaugurada recientemente.