Tláhuac sufre el crimen

La situación se ha vuelto tétrica en la alcaldía Tláhuac, gobernada por Araceli Berenice Hernández Calderón, cuya administración únicamente observa la inseguridad de todos los días.

Los habitantes de esta demarcación son testigos, y en algunas otras ocasiones víctimas, ya que el peligro acecha a las familias.

Hechos ocurridos como el pasado domingo 5 de abril, cuando vecinos de la alcaldía Tláhuac captaron en video el momento en que se registró una balacera.

Los testigos compartieron los videos en redes sociales, en donde se aprecia que al menos dos hombres estuvieron involucrados. Uno de los cuales resultó herido.

En la grabación se escuchan al menos tres disparos, mientras un camión de transporte público y autos particulares circulaban sobre Francisco Javier Mina y Avenida Tláhuac. "Huele mucho a pólvora", dice la mujer que aparece en el video.

En otro punto de la demarcación, el cadáver de una mujer fue hallado a un costado de la carretera estatal Chalco-Tláhuac.

El cuerpo estaba entre la hierba, justo a un costado de la carretera. Vestía una chamarra negra, blusa blanca y ropa interior de color azul cielo con flores. Hasta el momento se desconoce su identidad y su edad aproximada.

En la alcaldía Tláhuac, cada vez más la situación de criminalidad se ha visto marcada por incidentes de alto impacto, incluyendo homicidios múltiples y detenciones vinculadas a grupos delictivos como el Cártel de Tláhuac.