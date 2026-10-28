¿Cómo salvar a tu perrito si comió veneno?

Debido a los recientes casos de envenenamiento de perritos en el Parque España de la Ciudad de México y sus alrededores, muchos dueños de mascotas están preocupados por sus peludos, y buscan qué hacer en caso de ser víctimas de una situación similar.

Perros se toman un descanso durante su jornada de paseo en el Parque España. Cuartoscuro

Cuando un perrito come algo envenenado debes actuar rápido, una de las sustancias que pueden ayudar a salvarle la vida es el carbón activado, ya que tiene la capacidad de atrapar ciertos venenos antes de que el organismo los absorba y comiencen a causar daños más graves.

El carbón activado funciona como una especie de esponja dentro del aparato digestivo del animal. Se pega a muchas de las sustancias tóxicas que todavía están en el estómago o los intestinos, evitando que pasen a la sangre. Después, esas sustancias atrapadas pueden ser expulsadas junto con las heces.

Se llevó a cabo una caminata de mascotas en el Parque España, como parte de las actividades para celebrar el 59 aniversario del parque Cuartoscuro

Sin embargo, el carbón activado no es un remedio milagroso ni funciona contra todos los venenos. Tampoco puede sacar de la sangre las sustancias tóxicas que el cuerpo ya absorbió.

Por eso, si un perrito se come un pedazo de carne, longaniza, una salchicha o cualquier alimento sospechoso de contener veneno, lo más importante es llevarlo inmediatamente al veterinario, incluso si todavía camina, juega o parece estar bien.

El perrito Rufián fue envenenado en el Parque España y murió Especial

Y aunque el carbón activado puede ser de gran ayuda, no se le debe dar al animal sin indicación veterinaria. Si está vomitando, convulsionando o tiene dificultades para tragar, podría irse a sus pulmones y complicar todavía más su estado.

Tampoco hay que intentar hacerlo vomitar ni darle leche, aceite o remedios caseros, porque lejos de ayudarlo podrían empeorar la situación.

Lo mejor que debes hacer en caso de envenenamiento es actuar rápido, el carbón activado es una herramienta que utilizan los veterinarios en determinados casos, pero nunca sustituye la atención médica que necesita un animal intoxicado.

Señales de Alerta

Revisa estos síntomas en tu perrito, ello te ayudará a identificar si fue envenenado. Debes saber que un perrito que ha comido veneno puede comenzar a sentirse mal en cuestión de minutos u horas, aunque en algunos casos los síntomas tardan varios días en aparecer.

Una de las primeras señales de alerta es que el animal comienza a babear demasiado, vomitar, tener diarrea o mostrarse inquieto.

Se llevó a cabo una caminata de mascotas en el Parque España Cuartoscuro

Podría perder el apetito, caminar como si estuviera mareado o presentar temblores que no puede controlar.

Cuando la intoxicación es más grave, el perrito puede ponerse muy débil, caerse, tener convulsiones, respirar con dificultad o incluso perder el conocimiento.

Algunos presentan espuma en el hocico, aunque esto no ocurre en todos los casos.

También revisa sus encías, estas se pueden ver demasiado pálidas, puede aparecer sangre en el vómito o las heces, también puede tener sangrados por la nariz o la boca.

Si sospechas que tu mascota comió un alimento con veneno, no esperes a que presente alguno de estos síntomas. Llévala inmediatamente al veterinario.