PVEM advierte mercado negro de las rentas en la CDMX; pide cambios al proyecto

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México acordó llevar a cabo foros de análisis y consulta ciudadana para discutir la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

No obstante, los diputados de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantaron que no respaldarán el dictamen si no se integran sus propuestas en el proyecto final.

El dirigente del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, advirtió que la iniciativa del Ejecutivo local plantea restringir los aumentos de arrendamiento para que no superen la inflación anual reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A juicio del líder ecologista, una medida de esta naturaleza podría generar distorsiones en el sector inmobiliario y fomentar la proliferación de un mercado negro de rentas.

PVEM propone un tope de 1% del valor comercial del inmueble

Ante este panorama, Sesma recordó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa propia que plantea una metodología distinta: establecer como tope máximo de alquiler hasta el 1% del valor comercial del inmueble.

Para ejemplificar el esquema, detalló que si un departamento cuenta con un valor comercial de 2 millones de pesos, el propietario podría fijar una renta mensual máxima de hasta 20 mil pesos.

A pesar de los desacuerdos sobre el control de precios, la bancada del Verde manifestó su respaldo a la propuesta de Brugada referente a obligar a los arrendadores a inscribir las propiedades destinadas al alquiler en el Registro Digital de Contratos.

Sin embargo, la agrupación legislativa solicitará formalmente modificar la ventana de cumplimiento, pasando de los 30 días naturales que contempla el proyecto original a 30 días hábiles, lo que otorgaría un plazo efectivo aproximado de un mes y medio para regularizar las propiedades.

Verde cuestiona limitar los aumentos de renta a la inflación

En tanto, el coordinador del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Manuel Talayero, consideró que “no sería justo limitar los aumentos de renta únicamente a la inflación”.

Asimismo, el legislador del PVEM afirmó que su partido comparte la prioridad de proteger a los inquilinos, mitigar los efectos de la gentrificación y frenar el encarecimiento desproporcionado de la vivienda en la capital, pero subrayó la importancia de equilibrar el impacto económico de la reforma.

Construir una propuesta que atienda estos problemas sin poner en riesgo el desarrollo ni la inversión en la capital”, sostuvo el diputado al definir la postura de su bancada.

Congreso organizará foros para analizar la iniciativa

Para desahogar el análisis de la iniciativa, la Jucopo instruyó formalmente a las comisiones unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia para que coordinen los foros correspondientes con la participación de especialistas, propietarios e inquilinos.

Asimismo, el acuerdo del órgano de gobierno parlamentario faculta a los distintos grupos y asociaciones representados en el recinto de Donceles a convocar a sus propios encuentros para profundizar en el alcance de la regulación antes de someterla a votación en el pleno.

*mcam