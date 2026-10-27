Mueren 3 perritos por presunto envenenamiento en Parque España

Tres perros murieron presuntamente por envenenamiento en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, mientras otros animales permanecen en riesgo, de acuerdo con la declaración de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien pidió investigar los hechos y localizar a los responsables.

La edil expresó su tristeza e indignación por lo ocurrido y solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a las autoridades de seguridad revisar las cámaras de videovigilancia de la zona para esclarecer las circunstancias en las que los animales habrían ingerido una sustancia tóxica.

Sabatina tarde calurosa en el Foro Lindbergh, ubicado en el Parque Espana, col. Condesa. Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

“No me cabe en la cabeza que alguien sea capaz de hacerle daño a un animalito que no puede defenderse”, manifestó Rojo de la Vega, al señalar que hay perros que continúan luchando por su vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el personal de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, en la colonia Condesa, reportó posibles casos de envenenamiento de perros de compañía.

Según los testimonios de sus propietarios, las mascotas presuntamente ingirieron alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España.

Tras recibir el reporte, policías del sector, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y personal de la alcaldía se trasladaron al lugar para supervisar el entorno, efectuar recorridos preventivos y orientar a los ciudadanos sobre las medidas para proteger a sus animales de compañía.

La SSC informó que sus elementos analizan las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona para contribuir a las investigaciones correspondientes.

Alessandra Rojo de la Vega aseguró que la alcaldía brindará acompañamiento jurídico y apoyo de personal a las familias afectadas para presentar las denuncias ante la Fiscalía capitalina y solicitar que se dé seguimiento a los casos.

La funcionaria señaló que, durante una mesa de seguridad con distintas autoridades, pidió específicamente que se investiguen los hechos, se revisen las grabaciones y se busque identificar a quien resulte responsable.

Además, anunció el envío de personal de la demarcación para recorrer el Parque España y revisar cuidadosamente sus espacios ante el riesgo de que permanezcan sustancias que puedan afectar a otros animales.

“Vamos a apoyarlas para presentar las denuncias ante la Fiscalía y exigir que les den puntual seguimiento”, afirmó.

La alcaldesa también llamó a quienes pasean con sus perros en el Parque España y el cercano Parque México a extremar precauciones y evitar que sus mascotas ingieran alimentos u objetos encontrados en el suelo.

La SSC exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales o la presencia de personas con conductas sospechosas.

Los reportes pueden realizarse a través de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), en el teléfono 55 5208 9898, así como en las cuentas oficiales de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.