Hallan más cebos con veneno para perritos en calles aledañas al Parque España en CDMX

La presencia de más cebos con veneno en calles aledañas al Parque España, en la colonia Condesa, fue confirmada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien anunció que solicitará a vecinos grabaciones de sus cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables de la presunta intoxicación de perros en la zona.

Investigan posible envenenamiento perritos Parque España Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

La funcionaria señaló que, además de los hallazgos en el parque, se localizaron cebos en vialidades cercanas, por lo que recorrerá las calles para pedir a los residentes que compartan imágenes que puedan contribuir a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Esto no puede suceder. No puede una persona venir hoy a atacar a nuestros perritos, que son parte de nuestras familias, y que no pase absolutamente nada. Necesitamos castigos ejemplares”, expresó.

Rojo de la Vega indicó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía y que corresponde a esa institución determinar las responsabilidades. También solicitó que se realice una indagatoria transparente y expedita para esclarecer los hechos.

La alcaldesa explicó que estuvo en el Parque España a la espera de la llegada de los peritos y que, una vez que las autoridades liberaron el espacio, la demarcación podría comenzar los trabajos de limpieza profunda.

Como parte de las medidas preventivas, la alcaldía levantará la grava del área canina del Parque España para realizar una limpieza profunda. La misma intervención se llevará a cabo en el Parque México, aunque, según la funcionaria, en este último sitio no se encontraron cebos con veneno.

Asimismo, anunció que se revisará el área del parque Río de Janeiro, en la colonia Roma, y aclaró que hasta el momento no se han encontrado indicios de que en ese lugar se hayan colocado sustancias tóxicas.

La alcaldesa precisó que los trabajos de limpieza en los parques se realizarán para reducir los riesgos para los animales de compañía, mientras avanzan las investigaciones ministeriales.

En pedazos de longaniza ponen el veneno Imagen generada con IA

Rojo de la Vega reconoció que, hasta el momento, no cuentan con imágenes que permitan identificar a la persona o personas que habrían colocado los cebos. Por ello, dijo que buscará el apoyo de vecinos que tengan cámaras particulares en las calles cercanas al parque.

También señaló que existen cámaras del C5 en la zona, cuya operación depende del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que pidió que se compartan las imágenes que puedan resultar útiles para esclarecer el caso.

La alcaldesa agregó que, de acuerdo con testimonios de vecinos, en 2015 habría ocurrido un episodio similar en el que también se utilizó carne con veneno. Según lo que le relataron, entonces se abrió una investigación, pero no se identificó a los responsables.

Finalmente, reiteró su respaldo a las exigencias vecinales para que se esclarezcan los hechos y se sancione a quien resulte responsable, mientras la alcaldía emprende acciones de limpieza y prevención en los espacios públicos utilizados por las mascotas.