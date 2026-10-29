Envenenamiento de perros en CDMX: van 16 casos en un año y 9 denuncias ante la Fiscalía

En un año se registraron 16 casos de presunto envenenamiento de perros en la Ciudad de México, de los cuales nueve derivaron en carpetas de investigación por crueldad animal y maltrato, de acuerdo con la agrupación Pasos Perrunos.

Berenice Luna, integrante de Pasos Perrunos, explicó que, de los nueve casos que derivaron en carpetas de investigación.

Tres fueron en unidades habitacionales donde se colocaba este veneno dentro de cebos en las áreas comunes”, detalló.

Advirtió que estos hechos no necesariamente tienen como propósito atacar a las mascotas, pues en ocasiones el veneno se utiliza para exterminar fauna considerada nociva, lo que también representa un riesgo para los animales de compañía.

Ante esta situación, integrantes de Pasos Perrunos hicieron un llamado a los propietarios para que paseen a sus perros con correa y eviten que ingieran alimentos u objetos que encuentren en el suelo, ya que podrían contener sustancias tóxicas o representar otros peligros para su salud.

Este miércoles, un día después de que se reportaran las muertes de perros, hallaron más embutidos envenenados. Ariel Rodríguez

La alerta ocurre luego de que el martes pasado se reportara el envenenamiento de cinco perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente consumieron cebos que contenían una sustancia tóxica, lo que derivó el inicio de una querella en la Fiscalía de la CDMX.

Hasta el cierre de esta edición, no se tenía el resultado de la necropsia de los cuatro canes que habían perdido la vida, por lo que se desconocía la sustancia que consumieron que los llevó a la muerte.

José Luis Vázquez Molina, abogado consultado sobre estos hechos, explicó que para iniciar una investigación es necesario que el propietario del animal acuda a la FGJCDMX, en particular a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, para presentar la denuncia y narrar lo ocurrido.

Alcances penales

En relación con el caso del Parque España, el abogado detalló que, una vez abierta la carpeta de investigación, el Ministerio Público debe coordinar las diligencias con la Policía de Investigación.

Vázquez Molina indicó que el Código Penal de la Ciudad de México contempla sanciones para las conductas que provoquen lesiones o la muerte de animales.

Explicó que el artículo 350 Bis establece penas de uno a tres años de prisión y multas de hasta 500 UMA cuando se ocasionan lesiones que no ponen en peligro la vida del animal. Y el artículo 350 Ter contempla penas de dos a seis años de prisión cuando las agresiones provocan la muerte del animal, además de multas de hasta 1,500 UMA.

La aplicación de estas sanciones depende de la acreditación de los hechos y de la clasificación jurídica que determinen las autoridades ministeriales y judiciales.

El abogado recordó que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece obligaciones para las personas que tienen animales de compañía, entre ellas llevarlos con correa durante los paseos en espacios públicos.

La disposición se encuentra en el artículo 28 de dicha ley, por lo que pasear perros sin correa puede constituir una infracción administrativa.

De acuerdo con las sanciones correspondientes a una infracción tipo B, esta conducta puede castigarse con una multa de 11 a 40 UMA, cuyo monto en pesos depende del valor vigente de dicha unidad.

Cebos, vidrios, comida...

A las advertencias de Pasos Perrunos se sumó la asociación DOG PARADE, cuyos integrantes señalaron que durante sus actividades también han encontrado objetos y residuos que ponen en riesgo la integridad de los perros en parques y espacios públicos.

Jorge, integrante de la organización, relató que han localizado cebos, vidrios, comida descompuesta y bolsas de basura que incluso contienen jeringas, materiales que pueden ocasionar lesiones, intoxicaciones y otros daños a las mascotas.

DOG PARADE se dedica a recolectar colillas de cigarro para transformarlas en esculturas de perros, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y demostrar que los residuos contaminantes pueden convertirse en piezas artísticas.