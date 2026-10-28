Miles abarrotan templo de San Hipólito para agradecer a San Judas Tadeo

Con la intención de participar en la fiesta patronal a San Judas Tadeo, miles de fieles se congregaron desde las primeras horas de este miércoles afuera del templo de San Hipólito en el centro de la Ciudad de México.

Procedentes de diferentes alcaldías de la capital y de diferentes estados de la República, los peregrinos llegaron para dar gracias por los favores recibidos, esto como parte de las celebraciones al santo que es conocido por interceder y resolver casos difíciles.

Los feligreses formaron largas filas entre los puestos ambulantes instalados en la zona, quienes ofertaron comida, así como cualquier objeto con la imagen religiosa y esperaron su turno para ingresar al templo, ubicado en la avenida Hidalgo y el Paseo de la Reforma.

Reproducir Algunos de los asistentes regalaban objetos religiosos

Mi papá está internado, sufre del corazón y sé que él es muy grande, le tenemos mucha fe y sé que lo va a sacar, nadie me inculcó el amor a él, solamente empecé a creer porque mi mamá también cayó en el hospital y le ayudó” dijo Jhonatan Martínez, peregrino de San Juan de Aragón.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron cortes viales Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

En las inmediaciones al templo no faltaron las personas que cumplieron una manda, por lo que regalaron comida y objetos varios alusivos a San Judas Tadeo para propagar la fe.

Dado el número de asistentes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron cortes viales y colocaron vallas para evitar algún accidente.