Cárdenas abrió caminos de libertad para generaciones venideras: Brugada

La jefa de Gobier no de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó sus condolencias por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como un pilar fundamental en la consolidación de la vida democrática e institucional del país y de la capital.

A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales, la mandataria capitalina destacó el impacto histórico del líder político en la transición democrática mexicana, recordó de manera particular dos hitos cruciales: la contienda presidencial de 1988, como candidato del Frente Democrático Nacional y su elección en 1997 como el primer jefe de Gobierno en la historia de la Ciudad de México.

Con enorme dolor recibo la noticia del fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Abrazo con todo mi cariño y solidaridad a su familia, a sus seres queridos y a las generaciones que encontraron en su lucha una esperanza de libertad y justicia", manifestó.

Brugada Molina enfatizó que el movimiento encabezado por el ingeniero en 1988 impulsó el despertar democrático del pueblo mexicano frente a la estructura autoritaria de la época. Asimismo, resaltó que la lección cívica que deja su trayectoria es que los derechos políticos se obtienen mediante la exigencia ciudadana y la perseverancia social.

Su vida nos deja una lección inolvidable: la democracia jamás es una concesión del poder; es una conquista de quienes luchan, que se construye generación tras generación y se defiende todos los días", añadió Brugada.

Finalmente, la jefa de Gobierno afirmó que el legado del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdurará como un referente permanente de soberanía, justicia social y libertades públicas para las futuras generaciones de la capital y del país.