“¿Cómo le digo a mi hija que ya no tiene perro?”, lamenta dueña de lomito envenenado

Al menos tres perros fallecieron este martes tras ingerir trozos de carne con presunto veneno encapsulado, cuando paseaban por el Parque España de la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Dos perros más siguen internados en el hospital veterinario Vetme, cuyo personal alertó a las autoridades en la mañana tras notar un patrón en los cinco animales que llegaron a sus instalaciones por convulsiones.

La muerte más reciente fue confirmada alrededor de las 16:30, cuando familiares de “Rufián”, un setter irlandés con golden retriever, fueron notificados que su mascota había muerto. Tenía cuatro años.

"Pasaron tres minutos de que llegó a la casa y empezó a convulsionar”, dijo a Excélsior Sofía Suárez, dueña del perro, momentos antes de que le notificaron que había fallecido.

“¿Cómo le voy a decir a mi hija (de dos años) que ya no tiene perro? Íbamos diario al parque, todas las mañanas y todas las tardes”, recordó.

“Kiara” y “Siberia” son las otras dos perritas internadas que también convulsionaron por presunto envenenamiento tras acudir al parque en la mañana.

Su dueña, Brenda Gómez Magaña, aseguró a este diario que tras realizarles un lavado de estómago hallaron las cápsulas azules que se muestran en redes. “Kiara” una pastora belga, está en observación y parece estar bien, pero “Siberia”, de raza pequeña, sigue grave.

“Yo tengo toda la fe del mundo que se va a recuperar, está muy delicada, los doctores si le ven buenas posibilidades. Yo la vi muy malita”, narró.

“Kiara” y “Siberia” son las otras dos perritas internadas Foto: Especial

Estoy devastada porque uno crea estos lugares de confianza, tu casa, el parque al que vas, estos lugares donde tienes puros buenos recuerdos y de pronto te toca vivir algo así que te está quitando una de las cosas que más amas en el mundo”, lamentó.

Alcaldesa pide moviliza equipos

Por la mañana, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció los casos de envenenamiento en la Mesa de Seguridad de la alcaldía, pidiendo a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) colaborar para dar con las personas que resulten responsables de la siembra de salchichas con presunto veneno.

Más tarde, en el parque, la alcaldesa y su equipo acordonaron ciertas zonas y alertaron a los vecinos hasta que llegaron peritos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

En total se levantaron nueve indicios de posibles cápsulas con veneno en el parque.

“Nos sumamos a las exigencias de los vecinos a que haya justicia, que la Fiscalía, que no depende de la alcaldía, haga las investigaciones y que haya castigos ejemplares para estos desgraciados que vienen y buscan hacerle daño a los perritos”, dijo en entrevista Rojo de la Vega.

Al sitio también llegaron elementos de la Policía de Investigación, de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Vecinos piden limpiar el parque

Lila Charvel Rosello, representante vecinal de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) de la Condesa, dijo que los vecinos exigen una limpieza de todo el parque para descartar más posibles señuelos con posible veneno. Sin embargo, no pueden hacer esto hasta que la Fiscalía les dé el visto bueno.

Investigan posible envenenamiento perritos Parque España Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

“Se va a dejar abierto el parque, pero el área de perros y el área de niños se cierra. No va a estar abierto hasta que podamos recoger toda la grava y limpiar”, explicó.

Yo le pido a todos los vecinos de la zona de Roma e Hipódromo Condesa que no vengan a Parque España hasta pasado mañana que ya hayamos limpiado todo”, agregó.

Algunos vecinos relataron ver a una persona encapuchada dejando las salchichas por el parque, pero nadie ha aportado material gráfico que pueda ayudar a dar con su paradero.