¿Cuántos perros han muerto presuntamente envenenados en el Parque México?

Un cuarto canino falleció este miércoles tras ingerir una de las decenas de cápsulas azules que fueron escondidas dentro de pedazos de embutidos y colocadas desde el martes en Parque España de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc y sus calles aledañas.

La cuarta víctima es el sexto caso confirmado de perros intoxicados, dijo a Excélsior la coordinadora de atención al cliente del Hospital Veterinario VETME, Betsaida Reyes.

Tuvimos cinco pacientes en nuestro hospital Condesa y ahí, lamentablemente, tres pacientes perdieron la vida; hoy en la mañana, un paciente, pero de nuestro hospital de Hipódromo, igualmente perdió la vida. Entonces, en total, son seis pacientes que hemos recibido, cuatro han perdido la vida. Uno en nuestra sucursal de Hipódromo”, agregó.

Las dos perritas que siguen bajo observación, “Siberia” y “Kiara”, pasaron su primera noche “bien” y su dueña, Brenda Gómez, dijo a Excelsior que espera recibir buenas noticias pronto.

Foto: Gabriela Pérez | Cuartoscuro

Por la mañana, vecinos reportaron el hallazgo de dos salchichas con pastillas dentro en jardineras de los cruces de las calles Atlixco y Veracruz, así como en Juan Escutia y Cuernavaca.

Según Karla, la vecina que halló un embutido alrededor de las 7:00, es probable que los trozos hayan sido sembrados el mismo miércoles, toda vez que llovió un día antes y las pastillas dentro de las salchichas estaban intactas.

No hay manera de que haya estado desde ayer (martes), además está muy a la vista. Entonces, con todas las búsquedas que se hicieron ayer y con todos los vecinos alertados, no había manera que esto no se haya visto”, explicó.

Posteriormente ese mismo día, autoridades encontraron seis salchichas más con presunto veneno en Parque España durante la limpieza profunda que realizó la alcaldía Cuauhtémoc, dijo a este diario Lila Charvel Rosello, líder vecinal (Copaco) de la Condesa.

Eso sumaría un total de 19 hallazgos confirmados entre el martes y miércoles, sin contar los pedazos de salchichas que consumieron las seis mascotas intoxicadas que se han confirmado hasta ahora.