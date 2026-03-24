Caen 6 por extorsión y secuestro virtual en CDMX; rescatan a menor

Seis presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión mediante secuestro virtual; se trata de Jorge Emiliano "N", Beatriz "N", Ana Laura "N", Roberto "N", Fabiola "N" y Emilio "N", quienes fueron capturados tras un operativo coordinado entre monitoristas del C5, el C2 Sur y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó el secretario Pablo Vázquez Camacho.

Las capturas se realizaron en zonas de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, luego de una serie de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a los implicados.

Exigieron dinero para no dañar al menor

El modus en la extorsión telefónica

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos habrían exigido dinero, a una mujer a cambio de no dañar a su hijo. El caso se originó el pasado 22 de marzo, cuando la víctima denunció haber recibido llamadas y mensajes en los que le aseguraban que su hijo estaba en peligro.

Bajo presión, la mujer entregó dinero en efectivo y un vehículo en inmediaciones de la alcaldía Iztacalco. Mientras tanto, operadores del sistema de video vigilancia implementaron un cerco virtual para ubicar al menor.

La víctima fue hallada en Naucalpan

Las indagatorias revelaron que el joven había salido de su domicilio mientras hablaba por teléfono y fue localizado en calles de Naucalpan, Estado de México, donde fue resguardado sano y salvo y trasladado para recibir atención médica y psicológica.

Ubican a menor víctima de secuestro virtual

Con la información recabada, la SSC desplegó equipos de trabajo, y en coordinación con el C-5 y C-Sur, se implementaron cercos de video vigilancia en la zona sur de la ciudad. Las cámaras de videovigilancia mostraron que los sujetos a e desplazaban en distintos vehículos en calles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Con los datos de prueba, la primera detención ocurrió en la colonia San Miguel Ajusco, en Tlalpan, donde policías interceptaron un automóvil que coincidía con el entregado por la víctima.

En su interior viajaban un hombre de 20 años, Jorge Emiliano “N”, y una mujer de 26, Ana Laura “N”, quienes se les aseguraron 70 decenas de envoltorios con cocaína y 14 bolsitas con mariguana.

Minutos después, en el mismo punto, fueron detenidos Roberto “N”, de 50 años y Fabiola “N” de 41, en posesión de 60 cápsulas de droga sintética y cinco bolsas con marihuana, además de otro vehículo.

Lo decomisado Especial

Otra acción policial en Coyoacán

La última acción se realizó en la colonia San Francisco, en Coyoacán, donde Emilio “N” de 51 años y Beatriz “N” de 47 fueron sorprendidos manipulando del gas al interior de un automóvil que, según las investigaciones, habría sido utilizado como “muro” para recibir el dinero producto de la extorsión.

En total, las autoridades aseguraron dos vehículos, uno de ellos recuperado tras ser entregado por la víctima, y 150 dosis de droga. Los seis detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Pablo Vázquez aseguró que la SSC continuará con el combate frontal al delito de extorsión, y llamó a la ciudadanía a denunciar en el teléfono 089 y en la línea directa 55 5036 3301 donde recibirán apoyo y orientación.

*bb