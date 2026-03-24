Taxis de aplicación y concesionados no podrán llegar al Estadio Azteca

Ni unidades de Uber ni taxis concesionados podrán llegar directamente al Estadio Azteca durante los partidos del Mundial, advirtieron autoridades capitalinas.

Para que los aficionados lleguen al estadio en este tipo de servicios, se habilitarán bahías especiales de ascenso y descenso para unidades de transporte de pasajero tipo Uber, Didi o taxis concesionados.

Como medida complementaria, se implementará una geo-cerca en el polígono que limite el acceso a servicio de aplicación para que la aplicación no pueda funcionar dentro de este perímetro.

El anuncio se hizo a 97 días del Mundial, forma parte del operativo de movilidad de “última milla”, que se pondrá a prueba durante la reinauguración del estadio Azteca, con el partido amistoso México-Portugal, del próximo sábado 28 de marzo.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Bahías de acceso

Para este tipo de servicios, se habilitarán tres sistemas de bahías, unas van a estar en Viaducto Tlalpan; otras están en Renato Leduc por Periférico y la tercera es en Paseo Acoxpa.

Además, se espera sumar otro sistema de bahías en Gran Sur y en Avenida de Imán, adelantó el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto.

Estas bahías nos sirven para que no entren en el último tramo que está acordonado, tienen como objetivo concentrar la operación de estos servicios a fin de reducir conflictos viales en las inmediaciones del Estadio”, dijo.

El funcionario recordó que las puertas del Estadio se abrirán a partir de las 15:30 horas de la tarde, el horario del partido es a las 19:00 horas de la noche.

Únicamente quien tenga un tarjetón exclusivo podrán tener acceso, así como vehículos de seguridad y urgencias, así como los habitantes de zonas aledañas al estadio.

Para poder llegar al estadio, como parte del programa de “última milla, se habilitará el dispositivo Park & Ride, como publicó Excélsior el 13 de marzo.

No habrá acceso para estacionamientos públicos, toda la última milla la gente caminará para llegar”.

Rutas directas

El secretario de Movilidad recordó que el servicio de Park and Ride llegará a Huipulco y saldrá de cinco puntos de la ciudad, como son el Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso, donde se podrán abordar 52 unidades eléctricas, que permitirán trasladar a cinco mil 500 aficionados.

Foto de X: @MXESTADIOS

Además, se habilitará un servicio con rutas directas desde Bellas Artes, con una flota de 20 vehículos de transportes eléctricos; del Estadio Olímpico Universitario, donde darán servicio 10 unidades de RTP; de Chapultepec, Reforma e Izazaga, en todas ellas con 20 unidades y de Hidalgo, con 15 unidades.

En total, se prevé trasladar a 38 mil personas en estos dos tipos de servicios, mientras que al estadio le caben 85 mil aficionados.

Aclaró que el próximo sábado el servicio de Park & Ride será gratuito.

“Vamos a empezar a explorar cuánta es la demanda de la gente que va a ir al estadio. Particularmente, este circuito no va a tener una alta demanda de gente, de visitante externo, sino que va a ser sobre todo, visitantes nacionales. Y lo que queremos hacer, es acercarlos al estadio”.

Asimismo, ese día se echará a andar, en fase de prueba, el tramo de Chapultepec del nuevo circuito de Línea Cero del Trolebús, con unidades eléctricas que llegarán al Estadio Ciudad de México.

“Lo vamos a inaugurar pronto, pero va a empezar a funcionar con transportes eléctricos. Entonces, eso es muy importante”.

Además, se establecerán circuitos de apoyo, con las líneas 12 y 14 del Trolebús, que permiten conectar con Santa Úrsula, cerca del estadio.

Servicio del Tren Ligero

Afirmó que este circuito de apoyo ayudará a desfogar la gran afluencia que puedan tener los que acuden al Estadio Azteca, el cual funcionará sobre el servicio directo y ordinario de la operación del Tren Ligero.

Convoy del Tren Ligero circulando en la CDMX.

En tanto, el Tren Ligero operará con dos tipos de servicio, el directo es para aquellos que tienen boleto, podrán descender en la Estación Estadio; el servicio ordinario, para quienes no tengan boleto, los cuales no podrán descender en esa estación.

La operación del transporte público que conecta con el estadio, como el Tren Ligero, Trolebús y las Líneas 1, 9 y 2 del Metro, así como la Línea 1 del Metrobús, van a funcionar con un horario extendido, hasta la 01:00 del domingo 29 de marzo.

El resto de las estaciones del Metro y los otros servicios de la Red de Movilidad Integrada operarán de manera normal.

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