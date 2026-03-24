Por invadir carril del Metrobús infraccionan a 16 y se llevan 13 motos al corralón

Los operativos para no invadir el carril confinado del Metrobús en la Ciudad de México han tomado más fuerza en los últimos días y ya están dando resultados con infracciones y motocicletas que fueron llevadas al corralón por no cumplir con el Reglamento de Tránsito.

Nueva Ruta Quetzalcóatl: Línea 4 del Metrobús. Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que la Policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito está atenta para garantizar la libre circulación de las unidades del Metrobús en los carriles confinados, por lo que llevaron a cabo un dispositivo para inhibir la invasión del carril confinado.

Los llevaron al corralón y les levantaron multas

Los policías se colocaron recientemente en puntos clave, como el cruce de Eje 1 Poniente Guerrero y Mina, en la colonia Guerrero.

Seis pasajeras resultaron lesionadas tras un frenado brusco en la Línea 1 del Metrobús en Benito Juárez. Foto: Ricardo Vitela

En ese punto, el resultado fue 16 infracciones levantadas, dos garantías retenidas y 13 motocicletas que terminaron en el corralón. Todo por invadir el carril que, aunque muchos lo ven como un atajo, en realidad está prohibido usar.

Estos operativos no son nuevos, pero ahora en 2026 se han intensificado porque aumentaron las quejas, el Metrobús pierde tiempo cuando lo invaden y además se busca evitar accidentes.

¿De cuánto es la multa?

Invadir el carril del Metrobús te puede costar caro, la multa va de 20 a 30 UMA, que en 2026 ronda entre los 2 mil 100 a 3 mil 200 pesos. Además, te pueden quitar puntos de la licencia e incluso afectar la placa.

La multa aplica si circulas por ese carril, si lo usas para rebasar, si te metes solo un momento o si te quedas detenido estorbando. Aunque sean unos segundos, aplica sanción. Las únicas excepciones son muy específicas, como cruzarlo para dar vuelta donde está permitido o incorporarte de inmediato, no para avanzar sobre él.

metrobús

Los operativos funcionan con policías en sitio y también con apoyo de cámaras, así que no siempre necesitas que te detengan en el momento para que te llegue la infracción, eso sí al acudir a hacer la verificación u otro trámite te aparecerán las multas y sanciones que tengas.

Las autoridades de Tránsito anunciaron que continuarán con estos dispositivos de revisión de manera aleatoria en las 16 alcaldías y en forma permanente.

*bb