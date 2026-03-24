Sorprenden a dos ladrones dentro de vivienda en colonia Del Valle

Dos presuntos ladrones, se 18 y 28 años de edad, fueron detenidos dentro de una casa habitación en la colonia Del Valle Sur, en la alcaldía Benito Juárez, luego de ser sorprendidos mientras sustraían objetos del inmueble.

La intervención ocurrió tras un reporte emitido por operadores del C2 Sur, quienes alertaron a elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) sobre un posible robo en curso en el cruce de avenida Coyoacán y Tlacoquemécatl.

Al llegar al lugar, los uniformados ubicaron a dos sujetos que coincidía con la descripción emitida por el C-2 y que se encontraban aún dentro del domicilio.

Tras realizarles una revisión, los policías les encontraron una laptop, un teléfono celular, dos controles de videojuego y herramienta.

Minutos después, el propietario de la vivienda confirmó que dichos objetos le pertenecían.

Con estos elementos, los oficiales detuvieron a los hombres de 28 y 18 años de edad, quienes fueron trasladados ante el Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica en las próximas horas, mientras se integran las pruebas del caso, informó la SSC.

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