Ataque directo en Azcapotzalco deja una persona muerta y otra herida

Un ataque directo a balazos dejó un saldo de una persona muerta y otra más herida la noche de este martes en la colonia El Arenal, en la alcaldía Azcapotzalco, en las inmediaciones del Hopital La Raza.

De acuerdo con los primeros reportes, dos presuntos sicarios lograron escapar a bordo de una motocicleta.

El ataque ocurrió en la esquina de las calles Aretillo y Geranio, a donde se movilizaron los servicios de emergencia.

Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomaron conocimiento de un hombre sin signos vitales y otra persona lesionada, la cual fue trasladada a un hospital cercano, donde recibe atención médica.

En tanto, la zona fue acordonada por policías para permitir el trabajo de los servicios periciales.

Las primeras indagatorias apuntan a que, tras disparar contra sus víctimas los agresores huyeron en una motocicleta, lo que activó un operativo de búsqueda.

La SSC informó que “ya se da seguimiento a la motocicleta en la que presuntamente huyeron” los probables responsables”.

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