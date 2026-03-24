Bomberos fortalecerán prevención de incendios en tiendas del ISSSTE

Las tiendas SuperISSSTE y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la seguridad, la capacitación y cultura de la autoprotección en sus instalaciones.

El acuerdo permitirá desarrollar programas y proyectos conjuntos en materia educativa, científica, tecnológica y de innovación, así como llevar a cabo cursos, talleres y otras acciones de capacitación en protección civil.

Los trabajos iniciarán en las tiendas de la red.

Foto: Especial

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, destacó la relevancia de este acuerdo en materia de prevención, al contribuir a brindar mayor seguridad, tanto a quienes laboran como a quienes visitan las tiendas.

Es muy importante entender los riesgos que tienen las tiendas o establecimientos. Actualmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos colabora con diversos corporativos comerciales y hacerlo ahora con las tiendas SuperISSSTE es una gran oportunidad para ambas instituciones y, sobre todo, para reforzar la prevención y la seguridad de quienes laboran y de quienes visitamos estos espacios”, dijo.

Como parte del convenio, se dio inicio a los trabajos para obtener el dictamen técnico en materia de prevención de incendios en todas las unidades de venta de SuperISSSTE en la capital.

Dunia Ludlow, directora de las tiendas SuperISSSTE, destacó que las acciones del convenio ayudarán a fortalecer la seguridad para clientes y trabajadores.

Dimos un gran paso para fortalecer la protección y seguridad de nuestras y nuestros clientes, así como de nuestras y nuestros trabajadores. Firmamos un convenio con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para impulsar la capacitación, la prevención y la cultura de autoprotección en nuestras tiendas, consolidando espacios más seguros para todas y todos”, escribió su cuenta de X.

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