¿Quiénes son los detenidos por homicidio en bar Makali?

Fueron detenidos el gerente del bar Makali y dos empleados por alterar la escena del crimen y encubrimiento, luego del ataque armado registrado la madrugada del lunes 23 de marzo en ese establecimiento, ubicado en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, alcaldía Tlalpan.

Tras la agresión, que dejó una persona muerta y cuatro lesionadas, los trabajadores del lugar intentaron ocultar evidencias, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Confirmó que los implicados fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Secretaría detuvo y puso a disposición a empleados del lugar y a una persona que tenía funciones de gerencia al interior del mismo; la puesta a disposición se hace por el delito de encubrimiento, ya que se pudo constatar que se tuvo la intención de alterar la escena”, explicó.

En un primer momento, los trabajadores movieron el cuerpo de la víctima hacia el exterior del bar y posteriormente intentaron limpiar el sitio para eliminar rastros del ataque.

En primer lugar, moviendo el cuerpo del occiso hacia el exterior del bar y, en segundo lugar, tratando de limpiar la escena”, puntualizó.

Fiscalía investiga a detenidos

Vázquez Camacho señaló que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) la encargada de determinar las responsabilidades de los detenidos.

“Son evidentemente elementos que tendrá que investigar la fiscalía para poder acreditar las responsabilidades correspondientes”, indicó durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Respecto a los autores materiales del ataque, el jefe de la Policía capitalina señaló que ya se cuenta con líneas de investigación sólidas y continúan los trabajos para lograr su captura.

Estamos trabajando en coordinación con nuestros compañeros de la fiscalía para detener a los responsables y llevarlos ante la justicia lo antes posible”, afirmó.

Más temprano, la fiscalía capitalina informó sobre la detención de tres trabajadores del establecimiento, entre ellos el gerente, quienes presuntamente intentaron desaparecer indicios clave para la investigación.

El coordinador de Investigación de Delitos de Alto Impacto, José Antonio Onofre, explicó que las acciones de los empleados podrían afectar el esclarecimiento del caso.

Tenemos tres detenidos por encubrimiento por favorecimiento, esto porque probablemente quisieron desaparecer algunos indicios, los cuales son muy importantes para esclarecer los hechos”, señaló.

Refuerzan operativos en bares de Coapa

El ataque en el bar Makali ocurrió en medio de denuncias vecinales por el aumento de hechos delictivos en establecimientos de la zona de Coapa.

Ante ello, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, informó que en lo que va del 2026 se han intensificado las acciones de verificación en bares y restaurantes, con el programa “La Noche es de Todos”, en coordinación con la SSC, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para clientes y trabajadores.

Este año se ha ido tres veces a la zona de Coapa; se han suspendido, clausurado nueve establecimientos, el año pasado en Tlalpan se hicieron 31 operativos y se suspendieron 67 establecimientos mercantiles”, concluyó.

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