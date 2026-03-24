Siete de 12 bajopuentes de Tlalpan estarán listos antes del Mundial

La rehabilitación de siete bajopuentes sobre Calzada de Tlalpan estará concluida previo al inicio de la Copa Mundial 2026, garantizó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para este año, como parte de las obras de mejora en la infraestructura en vialidades que conectan con el Estadio Azteca se contempló la intervención en 12 de estos pasos a desnivel; cinco de ellos requirieron trabajos de reforzamiento estructural, por lo que aún no comienzan los trabajos y su entrega llevará más tiempo, reconoció Brugada.

Rumbo al Mundial vamos a reestructurar, renovar, mejorar y hacer obra en 12 bajopuentes de todos los que hay; de esos 12, siete van a concluirse y los demás están en reforzamiento estructural”, explicó.

Insistió en que las obras de los cinco restantes iniciarán una vez que concluya el reforzamiento.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

En una conferencia de prensa se presentaron los programas de seguridad y movilidad que se pondrá en marcha durante el evento deportivo, que arrancará en prueba piloto este sábado 28 de marzo, con el encuentro amistoso México-Portugal, la mandataria capitalina explicó que se ha llevado a cabo un proceso con los distintos comerciantes, que ocupaban los bajo puentes.

Y aseguró que han sido atendidos por Servicios Metropolitanos. Insistió en que los comercios que se encontraban en los pasos a desnivel no va a desaparecer, sino a reestructurarse, para lo cual el Fondo de Desarrollo Social ha destinado apoyos para las y los locatarios, de hasta 25 mil pesos.

Dijo que lo que se busca es darles opciones “de viabilidad económica”, en tanto se concluyen las obras.

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