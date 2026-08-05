WhatsApp incorpora a grupos encuestas avanzadas y la mención @todos

WhatsApp continúa reforzando sus chats grupales con una actualización que incorpora herramientas pensadas para facilitar la comunicación y la organización entre los participantes. La plataforma, propiedad de Meta, anunció el despliegue gradual de nuevas funciones que incluyen encuestas más completas, la esperada mención @todos y una opción para crear grupos similares sin tener que agregar nuevamente a todos los integrantes.

La actualización estará disponible para Android, iPhone, WhatsApp Web y la versión de escritorio, aunque llegará de forma escalonada conforme avance el despliegue global de la compañía.

Encuestas más completas y con mayor privacidad

Uno de los cambios más importantes se encuentra en las encuestas, una función utilizada para organizar reuniones, elegir horarios o tomar decisiones dentro de los grupos.

Con la actualización, los usuarios podrán programar una fecha y una hora para que la encuesta cierre automáticamente, evitando que continúe recibiendo votos después del plazo establecido.

También será posible ocultar quién votó en cada opción, ofreciendo un mayor nivel de privacidad cuando las decisiones requieran confidencialidad entre los integrantes del grupo.

Además, WhatsApp permitirá editar la pregunta durante los primeros 15 minutos posteriores a su publicación, una opción útil para corregir errores o aclarar instrucciones sin eliminar la encuesta.

La función @todos permitirá avisar a todos los integrantes

Otra de las novedades más esperadas es la llegada de la mención @todos, una característica conocida en plataformas como Slack, Discord y Microsoft Teams.

Al utilizar esta etiqueta, todos los miembros del grupo recibirán una notificación para llamar su atención sobre un mensaje considerado importante.

WhatsApp explicó que, para evitar el envío excesivo de notificaciones, en los grupos con más de 32 integrantes únicamente los administradores podrán utilizar la función.

La plataforma también permitirá que cada usuario configure este tipo de avisos e incluso pueda silenciarlos si así lo prefiere.

Crear grupos similares será cuestión de segundos

La actualización incorpora igualmente la opción "Crear un grupo similar", disponible desde la configuración del grupo.

Esta herramienta generará automáticamente un nuevo chat con los mismos participantes del grupo original. Después de crearlo, será posible eliminar integrantes, agregar nuevos contactos o modificar el nombre del grupo según las necesidades de cada conversación.

La función está dirigida principalmente a escuelas, empresas, familias y comunidades que con frecuencia necesitan organizar nuevos grupos con prácticamente los mismos participantes.

¿Cuándo llegarán las nuevas funciones?

WhatsApp confirmó que todas estas herramientas comenzarán a habilitarse de forma gradual para los usuarios de todo el mundo.

Aunque la aplicación esté completamente actualizada, algunas funciones podrían tardar varios días o incluso semanas en aparecer, ya que la activación depende también de los servidores de la compañía.

Para recibir las novedades lo antes posible, la recomendación es mantener instalada la versión más reciente de WhatsApp desde Google Play Store o App Store.

WhatsApp sigue fortaleciendo los chats grupales

Las nuevas funciones se suman a otras mejoras implementadas recientemente por la plataforma, como el historial compartido de conversaciones, los recordatorios de eventos, las etiquetas para identificar miembros y las llamadas de voz y videollamadas desde WhatsApp Web.

Con esta estrategia, Meta busca que WhatsApp evolucione más allá de una aplicación de mensajería tradicional y ofrezca herramientas que faciliten la colaboración, la coordinación y la comunicación en grupos personales, escolares y laborales.

Lo más importante

WhatsApp incorpora encuestas con cierre automático.

Ahora será posible ocultar quién votó en una encuesta.

Las preguntas podrán editarse durante los primeros 15 minutos.

Llega la función @todos para notificar a todos los integrantes.

En grupos de más de 32 personas, solo los administradores podrán usar @todos.

Se añade la opción para crear un grupo similar con los mismos participantes.

El despliegue será gradual en Android, iPhone, Web y escritorio.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la función @todos en WhatsApp?

Es una nueva herramienta que permite enviar una notificación a todos los integrantes de un grupo mediante una sola mención.

¿Las encuestas de WhatsApp ahora serán anónimas?

Los usuarios podrán ocultar la identidad de quienes emitieron su voto cuando se habilite la nueva opción de privacidad.

¿Cuándo estarán disponibles estas funciones?

WhatsApp realizará un despliegue gradual, por lo que algunos usuarios las recibirán antes que otros.

¿Necesito actualizar la aplicación?

Sí. Es recomendable instalar la versión más reciente de WhatsApp, aunque algunas funciones dependerán de una activación remota desde los servidores de la empresa.