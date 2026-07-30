¡Adiós, julio! Los memes que inundan las redes sociales para despedir el mes

Con la recta final de julio, también regresa una de las tradiciones más esperadas por los usuarios de redes sociales: los memes que anuncian la despedida del mes y la llegada de agosto.

Año con año, estas publicaciones resurgen en plataformas como Facebook, X, Instagram y WhatsApp, donde miles de personas comparten imágenes llenas de humor para despedir el séptimo mes del calendario.

Aunque no existe un origen oficial, con el paso del tiempo se volvió una costumbre utilizar fotografías del cantante español Julio Iglesias para crear bromas relacionadas con el nombre del mes.

La coincidencia entre el nombre del artista y el mes de julio, dio pie a una enorme cantidad de imágenes y frases ingeniosas que cada año vuelven a hacerse virales.

Más allá de las bromas, estas imágenes también se han convertido en una forma divertida de recordar que el año avanza rápidamente. Para muchos usuarios, despedir julio significa dar la bienvenida a la segunda mitad del año con un toque de humor.