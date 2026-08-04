Project Helix: La próxima consola de Xbox ofrecerá retrocompatibilidad de las viejas consolas

Si has sido usuario de Xbox por mucho tiempo y tienes juegos en formato físico de las consolas anteriores te tenemos una buena noticia: todo apunta a que la próxima consola de Microsoft, conocida por ahora como Project Helix, prepara una estrategia sin precedentes: retrocompatibilidad con cada una de las viejas consolas de la empresa.

De acuerdo con un memorando interno filtrado por el portal especializado The Verge, el dispositivo no solo ejecutará videojuegos pensados para computadora como parte de su extensión del ecosistema usando la tienda de Valve, sino que integrará una arquitectura capaz de procesar títulos pertenecientes a las cinco eras de la marca: desde la consola original lanzada en 2001, pasando por la Xbox 360 y Xbox One, hasta la actual familia Series X/S.

La documentación técnica obtenida revela que la compañía busca digitalizar el catálogo físico de los usuarios para trasladar sus licencias a cualquier hardware del ecosistema.

Sin embargo, no todos los juegos podrán pasar por este proceso ya que cada estudio decidirá si otorga este permiso.

¿Cuándo se proyecta la llegada de la nueva consola de Xbox?

El plan operativo trazado por la empresa tecnológica apunta a que los primeros avances de esta infraestructura de guardado en la nube para títulos clásicos comiencen a desplegarse activamente a partir de 2027, coincidiendo con la ventana estimada para la presentación de la nueva consola de Xbox que, por ahora, se conoce como Project Helix y que apunta a ser más una computadora que una simple consola.

Por ahora hay pocos datos disponibles sobre la futura consola y solo se sabe que están trabajando muy de cerca con AMD. Además, el dispositivo tendrá la capacidad de unir el catálogo de consola con los de PC, lo cual abre la puerta a un nuevo mercado de títulos para los usuarios.

Sin embargo, existen muchas dudas sobre el éxito que podría tener y, por ello, la fecha de lanzamiento será crítica. Actualmente las compañías están pasando por complicaciones ante la crisis de la memoria RAM y de los dispositivos de almacenamiento, y ese impacto se ha visto en Xbox Series X/S y Sony PlayStation 5. A diferencia de otras generaciones, el precio de los dispositivos ha aumentado en lugar de reducir.