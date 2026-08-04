¿Te apareció “Cuenta en revisión” en WhatsApp? El grave error que cometiste y cómo solucionarlo

Si al abrir WhatsApp te apareció el mensaje “Cuenta en revisión”, no eres el único. En las últimas horas, varios usuarios reportaron que la aplicación dejó de funcionar con normalidad y ya no les permitió enviar ni recibir mensajes mientras su número era analizado por la plataforma.

Las dudas rápidamente llegaron a redes sociales, donde muchas personas compartieron capturas de pantalla del aviso y preguntaron cómo recuperar su cuenta.

El mensaje "Cuenta en revisión" impide usar WhatsApp mientras Meta analiza la cuenta. Canva

Qué significa el mensaje “Cuenta en revisión” en WhatsApp

Cuando aparece el aviso “Cuenta en revisión”, significa que WhatsApp decidió analizar temporalmente la actividad de esa cuenta antes de permitir que vuelva a utilizarse con normalidad.

Esto no quiere decir que el número haya sido suspendido de forma definitiva. De acuerdo con el Centro de Ayuda de la aplicación, en muchos casos se trata de una revisión automática para comprobar que la cuenta cumple con las políticas de uso del servicio.

Mientras ese proceso está activo, el usuario no puede enviar ni recibir mensajes hasta que la plataforma emita una resolución.

Usuarios reportaron el aviso "Cuenta en revisión" al abrir WhatsApp. Captura de Pantalla

Estas son las razones por las que WhatsApp puede revisar una cuenta

No existe una única causa que active este proceso. WhatsApp analiza distintos factores para detectar posibles actividades relacionadas con spam o con un uso que vaya en contra de sus reglas.

Entre las situaciones que pueden provocar una revisión se encuentran:

Utilizar aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Enviar el mismo mensaje a muchas personas en poco tiempo.

Escribir de manera constante a usuarios que no guardaron el número o que no autorizaron recibir mensajes.

Utilizar programas que responden o envían mensajes de forma automática.

Además de estas acciones, la plataforma también toma en cuenta otras señales. Por ejemplo, si una cuenta recibe varios reportes por parte de otros usuarios o si existe un patrón de envío que se parece al del correo no deseado.

Eso explica por qué, en algunos casos, incluso quienes envían mensajes de manera manual pueden terminar con una revisión si el sistema detecta una actividad inusual.

WhatsApp puede restringir una cuenta si detecta actividades que incumplen sus políticas. Canva

El uso de WhatsApp Plus sigue siendo uno de los mayores riesgos

Uno de los motivos que más frecuentemente termina en restricciones es el uso de aplicaciones modificadas.

Versiones como WhatsApp Plus o GB WhatsApp ofrecen funciones que la aplicación oficial no incluye, como opciones extra de personalización o configuraciones de privacidad. Sin embargo, Meta recuerda que estas aplicaciones no forman parte de su servicio y, por lo tanto, no puede garantizar la seguridad de la información almacenada en ellas.

Por esa razón, utilizarlas puede derivar primero en restricciones temporales y, si el problema continúa o la plataforma confirma una infracción, incluso en la suspensión permanente de la cuenta.

WhatsApp Plus y otras aplicaciones no oficiales pueden provocar restricciones en la cuenta. WhatsApp Plus

Qué hacer si aparece “Cuenta en revisión”

Si recibiste este aviso, la propia aplicación permite iniciar el proceso para que el caso sea analizado.

Presiona la opción “Solicitar revisión”.

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Espera la respuesta de WhatsApp.

Durante ese tiempo podrás consultar el estado del proceso desde la misma aplicación. En algunos dispositivos aparece un tiempo aproximado de 24 horas, aunque la revisión puede tardar más dependiendo de cada caso.

La empresa también aclara que enviar varias solicitudes no hará que el proceso avance más rápido. Tampoco sirve intentar registrar el mismo número desde otra cuenta mientras la revisión sigue en curso.

Solicitar una revisión desde la app es el primer paso para recuperar el acceso a WhatsApp. Europa Press

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a restringir tu cuenta

La mejor forma de reducir el riesgo de que aparezca nuevamente este mensaje es utilizar la aplicación de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Para ello, WhatsApp aconseja:

Descargar únicamente WhatsApp o WhatsApp Business desde Google Play Store o App Store.

No instalar aplicaciones modificadas o desarrolladas por terceros.

Evitar enviar mensajes masivos o repetitivos.

Escribir solo a personas que aceptaron recibir mensajes.

No utilizar programas que automaticen conversaciones.

Si administras un negocio, aprovecha las herramientas oficiales de WhatsApp Business en lugar de aplicaciones externas.

Aunque copiar un mismo mensaje y enviarlo manualmente no siempre provoca una restricción, la plataforma analiza distintos factores, como la frecuencia de envío, la cantidad de reportes recibidos y los bloqueos realizados por otros usuarios.