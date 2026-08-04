Bloquea esto de inmediato: Los PASOS que debes seguir si te roban el celular para proteger tu banco

Que te roben el celular ya no solo significa perder un dispositivo. Hoy el teléfono concentra gran parte de nuestra vida: redes sociales, fotografías, conversaciones, documentos y, en muchos casos, el acceso a la banca en línea.

Por eso, una de las primeras preocupaciones tras un robo suele ser la misma: ¿pueden entrar a mi aplicación bancaria y sacar mi dinero?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda seguir una serie de pasos para evitar que un tercero pueda aprovechar el robo del teléfono y cometer un fraude.

Condusef recomienda actuar de inmediato tras el robo de un celular. Canva

Esto es lo que debes hacer si te roban el celular

Mientras más rápido tomes estas medidas, menores serán las posibilidades de que alguien pueda acceder a tu información personal o financiera.

Contacta de inmediato a tu banco

La primera acción debe ser comunicarte con tu banco para solicitar el bloqueo de tus tarjetas de crédito y débito.

De esta forma impedirás que puedan realizar compras, transferencias u otras operaciones mientras recuperas el control de tus cuentas.

Bloquea la tarjeta SIM

Después, comunícate con tu compañía telefónica para bloquear la línea.

Este paso es importante porque muchos bancos utilizan mensajes SMS para confirmar operaciones o recuperar contraseñas. Al bloquear la tarjeta SIM evitarás que otra persona reciba esos códigos de verificación.

La Condusef recomienda tener anotado el IMEI de tu teléfono, un código único de 15 dígitos que identifica cada dispositivo móvil. Puedes consultarlo marcando *#06# desde el teclado de llamadas y guardarlo en un lugar seguro para usarlo en caso de emergencia.

Cambia las contraseñas de tus aplicaciones

Cuando tengas acceso a otro dispositivo con internet, modifica las contraseñas de las aplicaciones bancarias y también las del correo electrónico, redes sociales y demás servicios importantes.

El correo electrónico merece especial atención, ya que suele utilizarse para recuperar accesos a otras plataformas. Si alguien consigue entrar a esa cuenta, podría intentar cambiar las contraseñas de otros servicios vinculados.

Presenta una denuncia

Otro paso importante es acudir al Ministerio Público para levantar la denuncia por el robo del celular.

Además de dejar constancia de lo ocurrido, este documento puede ser solicitado posteriormente por tu banco, una aseguradora o alguna autoridad si necesitas realizar aclaraciones relacionadas con movimientos financieros o con el propio equipo.

Informa a familiares y amigos

También conviene avisar a tus contactos sobre lo sucedido.

En algunos casos, los delincuentes utilizan el teléfono robado para enviar mensajes haciéndose pasar por el propietario con la intención de pedir dinero, solicitar depósitos o compartir enlaces fraudulentos. Alertar a familiares y amigos puede evitar que caigan en una estafa.

Bloquear tu app bancaria puede evitar un fraude después de un robo. ChatGPT

Consejos para evitar que alguien entre a tu app bancaria

Aunque las aplicaciones bancarias son cada vez más seguras, adoptar algunos hábitos puede ayudarte a reducir aún más el riesgo de un fraude.

Entre las recomendaciones de la Condusef destacan:

No compartir tus contraseñas con nadie.

Utilizar una contraseña diferente para cada aplicación.

Evitar claves fáciles de adivinar, como fechas de cumpleaños o números consecutivos.

Desactivar la opción de guardar automáticamente las contraseñas.

Activar el segundo factor de autenticación siempre que esté disponible.

Descargar únicamente aplicaciones desde las tiendas oficiales.

Mantener actualizado el sistema operativo del celular.

También es recomendable activar el bloqueo del teléfono mediante huella digital, reconocimiento facial o un PIN seguro. Estas herramientas añaden una capa extra de protección en caso de robo o pérdida.