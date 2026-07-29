Rusia emite orden internacional contra Pavel Durov, fundador de Telegram

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) anunció la emisión de una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov, fundador de Telegram, bajo la acusación de “complicidad en terrorismo”. Moscú sostiene que la aplicación ha sido utilizada por los servicios de inteligencia ucranianos para reclutar jóvenes rusos en actividades de sabotaje.

Durov, nacido en Rusia y con pasaportes de Francia y Emiratos Árabes Unidos, enfrenta procesos judiciales en Europa desde 2024, cuando fue detenido en París e imputado por no actuar contra la difusión de contenidos criminales en su plataforma.

La justicia francesa le prohibió salir del país sin autorización y le impuso una fianza de cinco millones de euros, aunque posteriormente obtuvo flexibilizaciones que le permitieron establecerse en Dubái y trasladarse a Georgia.

En Rusia, Telegram es una de las aplicaciones más utilizadas, incluso por el Kremlin, ministerios y fuerzas de seguridad, lo que hace más significativa la acusación. El FSB afirma que la plataforma no eliminó el bot Leo Match, presuntamente usado por agentes ucranianos para contactar a jóvenes rusos y chantajearlos. Según el comunicado, 46 personas de entre 12 y 22 años fueron detenidas desde julio de 2025 por ataques contra fuerzas de seguridad e infraestructuras.

La ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en 2022, ha venido acompañada de restricciones digitales sin precedentes, que afectan también a aplicaciones como WhatsApp. En este contexto, la figura de Durov, defensor de la confidencialidad en internet y crítico de la moderación de contenidos, se ha convertido en un punto de fricción entre gobiernos y plataformas tecnológicas.

Con información de AFP.