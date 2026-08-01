IMAX vs formato normal: conoce las diferencias de las salas de cine

La tecnología IMAX revoluciona la forma de consumir el cine frente al formato normal. Las diferencias principales radican en el tamaño colosal de la pantalla, la relación de aspecto ampliada, la máxima resolución de la imagen y la abrumadora potencia del sistema de sonido.

El formato IMAX busca atrapar al espectador directamente dentro de la película para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva. Las salas tradicionales mantienen el estándar histórico de los cines con una proyección frontal clásica que separa físicamente a la audiencia de la acción en movimiento.

La pantalla IMAX es mucho más alta. Foto: Especial

El costo de los boletos refleja directamente la brecha tecnológica entre ambas opciones de exhibición. Las entradas para una sala IMAX exigen una inversión económica mayor por parte del público y los complejos cinematográficos limitan estas instalaciones a sus sedes principales por los altos costos de operación.

Los estudios de Hollywood filman cada vez más proyectos pensando en estas pantallas gigantes para potenciar la taquilla mundial. Los directores exigen mejores equipos técnicos en los sets de grabación para garantizar que sus superproducciones luzcan verdaderamente imponentes bajo los estándares de máxima calidad visual.

Tamaño de pantalla y calidad visual

Las dimensiones físicas marcan la primera gran distancia entre ambos formatos de proyección cinematográfica. Las pantallas IMAX ostentan diseños gigantescos y ligeramente curvos que cubren el espacio visual desde el piso hasta el techo del recinto, eliminando casi por completo cualquier distracción periférica.

Estas salas especializadas utilizan una relación de aspecto de 1.43:1 o 1.90:1 durante sus proyecciones de estreno. Este marco visual expande el horizonte y regala al espectador hasta un 26% más de imagen en la parte superior e inferior durante las escenas filmadas con cámaras IMAX nativas.

Las diferencias entre una pantalla IMAX y una regular. Foto: Especial

El formato normal emplea pantallas planas considerablemente más pequeñas y enmarcadas en la pared frontal del recinto. Los cines tradicionales utilizan el formato panorámico estándar, habitualmente de 2.39:1, entregando una imagen alargada que recorta los márgenes de la fotografía original para ajustarse al espacio.

La nitidez visual también sufre variaciones drásticas dependiendo de la tecnología de proyección elegida para la función. El sistema inmersivo opera con proyectores duales, ya sean láser o digitales de alta gama, para disparar niveles de brillo superiores, colores vibrantes y contrastes profundamente realistas.

Las películas grabadas en el formato nativo de 70 milímetros alcanzan una resolución teórica equivalente a los 18K al impactar contra el lienzo gigante. Las salas convencionales operan con un solo proyector digital estándar, comúnmente a 2K o 4K, entregando una imagen clara pero carente de profundidad lumínica.

Diseño de sala y potencia sonora

El apartado auditivo transforma radicalmente la atmósfera y la tensión narrativa dentro del complejo cinematográfico. Las butacas premium integran un sistema de sonido patentado y calibrado mediante rayo láser para garantizar que los asistentes escuchen exactamente la misma mezcla de audio desde cualquier butaca.

Los ingenieros acústicos distribuyen los altavoces de forma milimétrica por toda la arquitectura de la sala especializada. Esta configuración estratégica emite un sonido envolvente con frecuencias graves tan intensas que el cuerpo del espectador siente físicamente las vibraciones durante las explosiones o secuencias de acción.

Las salas IMAX brindan una experiencia envolvente. Foto: Especial

Las salas comunes emplean sistemas de sonido envolvente estándar, instalados típicamente en configuraciones 5.1 o 7.1. Los equipos tradicionales brindan una calidad auditiva óptima para el consumo regular, pero carecen de la acústica milimétrica y el impacto físico que domina las proyecciones de formato gigante.

La arquitectura interior dicta el nivel de inmersión de la audiencia desde el momento en que ingresan al lugar. El diseño de la sala IMAX coloca las filas en un ángulo de inclinación sumamente pronunciado y muy cerca del lente frontal para situar a las personas justo en su zona de visión periférica.

El formato tradicional distribuye sus asientos con pendientes más bajas y aleja a los espectadores de la luz principal. Esta distribución clásica provoca que el lienzo luzca como una simple ventana rectangular a la distancia, anulando la sensación de entrar verdaderamente en el mundo ficticio de la película.