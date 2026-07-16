¿Por qué no usan WhatsApp en Corea del Sur? Esta es la app que necesitas

¿Sabes por qué no usan WhatsApp en Corea del Sur? Para cualquier habitante de Occidente, el ícono verde en la pantalla de su teléfono es básico para comunicarse; es más, se sabe que esta aplicación cuenta con más de dos mil millones de usuarios activos repartidos en los cinco continentes.

Sin embargo, si viajas a Corea del Sur, te adentras en el futuro de la digitalización. Pero si intentas comunicarte con un ciudadano local a través de WhatsApp, lo más probable es que te encuentres con un silencio sepulcral.

En la península surcoreana, el gigante verde de la corporación Meta es un auténtico fantasma informático. WhatsApp se encuentra fuera de Corea del Sur debido a una mezcla de nacionalismo tecnológico, un entendimiento de la psicología del consumidor local y la existencia de un ecosistema digital nativo poderoso que ha logrado construir un monopolio absoluto.

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¿Por qué en Corea del Sur no usan WhatsApp en sus teléfonos?

La razón principal por la que WhatsApp no domina Corea del Sur es porque en este país tienen a su propio gigante de mensajería en línea: KakaoTalk.

La empresa fue creada en 2010, por el emprendedor Kim Beom-soo; se diseñó específicamente para satisfacer las demandas operativas de los usuarios coreanos.

Al ser la primera aplicación en ofrecer un servicio de mensajería completamente gratuito, veloz y optimizado para las redes de datos móviles de Corea del Sur, KakaoTalk experimentó un crecimiento explosivo.

En cuestión de meses, la plataforma se convirtió en una herramienta de primera necesidad. Para cuando los ejecutivos de WhatsApp voltearon a ver hacia el mercado asiático con intenciones de conquista comercial, se toparon con una realidad inamovible: prácticamente el 90% de la población surcoreana ya tenía instalada la app local y no encontraba motivación alguna para mudarse a una alternativa extranjera.

Además, KakaoTalk ofreció un entorno de comunicación confiable para las familias y los entornos laborales. Y contaba con una estética colorida, dinámica y lúdica que contrastaba fuertemente con la apariencia inicial de WhatsApp.

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El universo de KakaoTalk

KakaoTalk dejó de ser una simple aplicación de mensajería instantánea hace muchísimos años para transformarse en el sistema operativo universal de Corea del Sur. Resulta prácticamente imposible vivir o realizar trámites en este país sin interactuar con su ecosistema digital.

A través de las diferentes pestañas integradas en la aplicación, los usuarios acceden a una infinidad de servicios:

Kakao T (Transporte): El servicio predeterminado y mayoritario para solicitar taxis en todo el país, programar viajes compartidos y gestionar espacios de estacionamiento público en las ciudades.

El servicio predeterminado y mayoritario para solicitar taxis en todo el país, programar viajes compartidos y gestionar espacios de estacionamiento público en las ciudades. Kakao Pay (Finanzas): Una billetera digital que permite pagar desde un café en una tienda de conveniencia hasta realizar transferencias bancarias complejas entre particulares.

Kakao Bank: Una institución bancaria completamente digital integrada que ofrece créditos rápidos, cuentas de ahorro y gestión de inversiones directamente desde el chat de mensajería.

Servicios del Gobierno: Durante las campañas de vacunación o para recibir notificaciones oficiales de impuestos, multas de tránsito o alertas de emergencia sanitaria, el gobierno surcoreano utiliza KakaoTalk como su canal prioritario de comunicación masiva con los ciudadanos.

Además, hay que tomar en cuenta algo extra: los personajes animados creados por la compañía, es decir, los Kakao Friends. Estos muñecos animados con nombres propios, biografías detalladas, personalidades complejas y dilemas existenciales con los que el público conecta de inmediato de forma emocional.

El éxito de estos personajes fue tan arrollador que desbordó por completo los límites del software digital. En la actualidad, las principales zonas comerciales de Seúl y las grandes metrópolis albergan las Kakao Friends Stores, tiendas departamentales de varios pisos dedicadas exclusivamente a la venta de peluches, ropa, artículos escolares, electrodomésticos y alimentos inspirados en estas mascotas virtuales.

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¿Quiénes sí usan WhatsApp en Corea del Sur?

El principal motor que mantiene con vida a WhatsApp dentro de las fronteras surcoreanas es la comunidad de extranjeros, estudiantes de intercambio y trabajadores expatriados que residen de forma temporal o permanente en el país del K-pop.

Asimismo, los ciudadanos coreanos que se desempeñan en la industria del turismo internacional suelen instalar WhatsApp en sus teléfonos con el único propósito de facilitar la comunicación rápida con los millones de turistas occidentales que visitan el país año con año.

El otro gran grupo de usuarios locales pertenece al sector de los negocios globales; los ejecutivos, ingenieros y especialistas en comercio exterior de estas corporaciones se ven en la necesidad de dominar el uso de WhatsApp para gestionar las negociaciones cotidianas con sus contrapartes en América Latina, Europa y los Estados Unidos.

El uso de WhatsApp en Corea del Sur se limita a un grupo muy específico, pues si hay una aplicación que domina la mensajería instantánea y otros aspectos, es KakaoTalk.