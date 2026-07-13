Estafas en grupos de WhatsApp: la configuración que debes activar para protegerte

Las estafas a través de grupos de WhatsApp se han convertido en una de las modalidades de fraude digital que más han crecido en los últimos años. Delincuentes aprovechan la confianza que generan los chats de la app para atraer a las víctimas.

Se trata de una de las modalidades de fraude digital más común, debido a la facilidad con la que los delincuentes pueden contactar a miles de personas al mismo tiempo.

El modus operandi es sencillo y consiste, en primera instancia, en crear grupos que aparentan ser comunidades legítimas relacionadas con empleos, inversiones, promociones o programas de recompensas.

El objetivo de los estafadores es convencer a las víctimas de realizar pagos, compartir información personal o entregar datos bancarios mediante técnicas de manipulación psicológica, conocidas como ingeniería social.

¿Cómo son las estafas por grupos de WhatsApp?

Estafas en grupos de WhatsApp. Especial

Generalmente, la invitación al grupo llega de forma inesperada. Muchas personas descubren que fueron agregadas automáticamente por un número desconocido, mientras que otras reciben un enlace de invitación mediante un mensaje de WhatsApp, SMS, correo electrónico o incluso a través de redes sociales.

En algunos casos, el enlace es enviado desde la cuenta de un contacto cuya cuenta fue comprometida, lo que aumenta la sensación de confianza.

Una vez dentro del grupo, la víctima encuentra una conversación aparentemente activa entre decenas o incluso cientos de integrantes. El grupo suele tener nombres relacionados con oportunidades laborales, inversiones o empresas reconocidas.

Los primeros mensajes están cuidadosamente diseñados para convencer a quien acaba de ingresar de que se trata de una oportunidad real.

La mecánica del fraude suele comenzar ofreciendo tareas extremadamente sencillas a cambio de dinero. Para generar confianza, algunos grupos realizan un pequeño depósito inicial a las víctimas después de completar las primeras tareas.

Es en ese momento cuando comienza el verdadero fraude. Para acceder a esos niveles superiores, los delincuentes solicitan un depósito con el argumento de que se trata de una inversión temporal, un pago de activación o una garantía que será devuelta junto con las ganancias. En otras ocasiones, el objetivo principal no es obtener dinero directamente, sino robar información personal.

Configuración que debes activar para protegerte

Estafas en grupos de WhatsApp. Especial

Existen diversas señales que pueden ayudar a identificar este tipo de fraude. Una de las más evidentes es la promesa de obtener grandes cantidades de dinero realizando tareas muy simples y sin experiencia previa. También es motivo de sospecha que soliciten depósitos para comenzar a trabajar o que ejerzan presión para actuar de inmediato.

Aunque es bastante sencillo no caer en la estafa solo con abandonar el grupo, especialistas en ciberseguridad advierten que estas comunidades suelen utilizarse de forma recurrente y esa insistencia hace que algunos caigan en la trampa.

Por lo anterior, la mejor forma de protegerse es limitar quién puede agregarte a grupos de WhatsApp mediante la configuración de privacidad de la aplicación.

Para hacerlo, debes:

Abrir la aplicación de WhatsApp.

Ingresar a configuración o ajustes.

Seleccionar Privacidad.

Dar click en Entrar en Grupos.

Una vez ahí, aparecen tres opciones:

Todos: cualquier usuario con tu número podrá agregarte directamente a un grupo.

Mis contactos: solo las personas guardadas en tu agenda podrán hacerlo.

Mis contactos, excepto...: permite elegir qué contactos tampoco tendrán permiso para agregarte.

De acuerdo con especialistas, es mejor elegir la tercera, si se busca un mayor control sobre las invitaciones.

Con lo anterior, el usuario tendrá mayor seguridad pues cuando una persona no autorizada intente agregarlo a un grupo, WhatsApp no permitirá el ingreso automático, sino que en su lugar, enviará una invitación privada para que usuario acepte o rechace.

La solicitud permanecerá disponible durante un tiempo limitado y, si el usuario no responde, desaparecerá.

Otras recomendaciones

Estafas en grupos de WhatsApp. Especial

Lo recomendable además de la configuración anterior, es desconfiar de cualquier oferta que prometa ganancias fáciles o rendimientos garantizados.

También es recomendable verificar siempre la autenticidad de las vacantes, promociones o inversiones directamente con las empresas involucradas y nunca compartir códigos de verificación, contraseñas o información bancaria por medio de WhatsApp.

Si una persona es agregada a un grupo sospechoso, lo más recomendable es abandonarlo de inmediato, reportarlo dentro de la aplicación y bloquear a los administradores para evitar futuros intentos de fraude.